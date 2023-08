“No nos dejan sepultar a un familiar por no tener 200 dólares”: Presidente del sindicato de Sinusoefunama

148628

-El presidente del sindicato de Sinusoefunama, José Delgado, se pronunció ante la desconsideración y agravante perpetrada por el director del cementerio Corazón de Jesús, al no permitirles sepultar a un familiar.

Desde el día de ayer se encuentran gestionando para darle cristiana sepultará al familiar de un trabajador del sindicato, sin embargo, el proceso lo ha trancado el director del camposanto, identificado como Eudo García, así lo informó Delgado a Noticia al Día.

“Los trabajadores del sindicato tenemos acceso al panteón debido a una ordenanza emitida por la municipalidad. Si el empleado no tiene el dinero requerido, no lo pueden tirar a una fosa común, deben resolverle, por lo tanto, esto no es una misericordia lo que estamos exigiendo”, acotó el Presidente del Sindicato.

Señaló, que el dinero exigido es de 200 dólares y como no lo tienen, no les permiten sepultar a su familiar:

