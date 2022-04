«No necesitaba su protección»: Jada Pinkett tachó de exagerado a Will Smith tras incidente con Chris Rock

abril 7, 2022 - 11:25 am

Después de que Will Smith sorprendió al público cuando golpeó al presentador Chris Rock en la 94ª ceremonia de los Oscar, por hacer una broma sobre el cabello de su esposa, Jada Pinkett Smith, se generaron miles de especulaciones en torno a la actitud del reconocido actor.

De acuerdo a informaciones del US Weekly, Jada Pinkett Smith también ha compartido lo que piensa sobre la conducta de su esposo y dijo no estar enfadada con Will por haber golpeado a Rock, pero también declaró que “desearía que no hubiera tenido contacto físico” con el comediante.

Además, una fuente cercana a la pareja le dijo en exclusiva al medio que la actriz reconoce que Will exageró, comentando lo siguiente sobre su pareja: “Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada”.

Jada Pinkett no necesitaba protección

La misma fuente comunicó que Jada no quería que Will se metiera en problemas para defenderla, ya que no necesita que nadie interceda por ella: “Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas. Pero ella estará a su lado”, sostuvo el anónimo.

Muchas celebridades han emitido su opinión acerca del comportamiento de Will, incluso su hija, Willow Smith, habló del asunto; algunos lo aplauden, otros lo desaprueban, condenando todo tipo de comportamiento violento.

Luego de la abofeteada que le propinó al comediante Chris Rock durante la gala, el protagonista de “Soy leyenda” pidió disculpas a través de redes sociales a Chris Rock y al público en general.

Poco después se dio a conocer que el actor tomó la decisión de renunciar a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, diciendo que había “traicionado” su confianza. Su renuncia a los Oscar se produjo después de que la Junta de Gobernadores de la Academia iniciara un proceso disciplinario en su contra.

En una declaración muy condenatoria, la Academia también alegó que Will Smith se negó a abandonar la ceremonia de los Oscar después de que se le pidiera que lo hiciera tras el infame incidente.

