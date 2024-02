No hay ni una sola posibilidad de que María Corina Machado sea candidata: Diosdado Cabello

236210

Este lunes 26 de febrero se realizó en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ubicada en Caracas, una rueda de prensa encabezada por su primer vicepresidente, Diosdado Cabello.

En su intervención Cabello recalcó que las elecciones presidenciales 2024, se harán de manera pacífica y sin María Corina Machado como candidata.

“Ella sabe que no va, no hay ni una sola posibilidad de que vaya a participar en estas elecciones como candidata. No sólo en esta, en la próxima tampoco, hasta el año 2037 no puede participar según la resolución de la Contraloría, son solo pataletas. Les auguro pronto cansancio, la gente está cansada de eso”.

“Esa señora no será parte de la elección, es cosa juzgada, habrá elecciones sin ella y la gente participará para elegir al presidente de Venezuela”, refirió.

“En Venezuela habrá elecciones este año porque así está establecido en la Constitución. Hay fechas abiertas desde marzo a diciembre”.

El dirigente político pidió “organización popular para evitar que la derecha se apodere de las calles de Venezuela con violencia”.

Lee también: El Caracazo: hace 35 años los venezolanos se levantaron contra las medidas económicas de CAP

Cabello indicó que: “Los venezolanos están cosntruyendo el futuro del país y calificó de exitoso el debate de las 7T”.

“Tenemos una agenda clara, con miras al 2030, que nadie ni nada nos detenga en nuestra ruta hacia el futuro victorioso de la patria”, aseguró.

En referencia al 23 de febrero dijo: “Nosotros sí celebramos nuestras victorias. Nosotros sí celebramos nuestras victorias y aprendemos de las derrotas”.

Enfatizó la importancia de que los jóvenes conozcan la historia, para que no se repitan más nunca los hechos lamentables del 27 de febrero del 1989, conocidos como El Caracazo.

“Busquen las causas, los orígenes y el porqué, nunca reivindicaron el derecho que el pueblo tenía y se activó el 27 y 28 de febrero. Masacraron al pueblo, por eso la importancia de que los jóvenes conozcan la historia para que eso no se repita más nunca”.

Diosdado Cabello anunció que el día 29 de febrero habrá una gran manifestación con motivo de los 20 años del discurso del comandante Chávez, para recordar cuando expresó su posición política antiimperialista.

“Ellos (derecha) quieren ocultar su fracaso con violencia. Nosotros no vamos a caer en sus provocaciones”.

Resaltó el papel de las Uppaz y la Furia Bolivariana, las cuales cobran fuerza e importancia en la organización popular.

Con respecto a la campaña para desacreditar a los venezolanos fuera de nuestras fronteras manifestó:

“Venezuela ha sido blanco de ataques y nosotros estamos resistiendo con dignidad”.

“Uno ve tantos problemas internos en Estados Unidos que no debería darles tiempo de inventar cada cosa”.

Noticia al Día