La venezolana Ninoska Vásquez, quien se coronó como Miss Earth Venezuela 2017 y enfrenta un escándalo de trata de personas para prostitución en México, narró parte de la historia al periodista Luis Olavarrieta.

Ninoska Vásquez fue declarada recientemente inocente por la justicia española y no fue extraditada a México.

Aseguró en entrevista que si la extraditaban a una cárcel de México, por el juicio que enfrentaba de trata de personas para prostitución desde agosto de 2022, allí la iban a matar debido a las amenazas recibidas y el poder que tiene la persona que la demandó.

-¿Estás relacionada con trata de personas?

-Jamás, sería incapaz de hacer eso, sería incapaz de dañar física y emocionalmente a una mujer. Es irracional de lo que se me acusó.

Con respecto a la persona que la amenaza y la acusa dijo que hay ensañamiento contra ella porque: «Me ha maltratado muchísimo. Rompí una relación que era bastante turbia y estas son las consecuencias. He tenido un aprendizaje. A veces no pensamos en las consecuencias que puede traer la avaricia. Me dejé llevar por un sueño que se me vendió y hoy vivo las consecuencias».

«He aprendido mucho de este proceso.Yo vengo de una familia de bajos recursos, vengo de un barrio que es muy pobre, que ni siquiera tenía asfalto».

«Nos meten en la cabeza que tú eres la que tiene que sacar a tu familia adelante y cuando está ese mensaje en tu inconsciente, por supuesto que cuando alguien te vende un sueño nosotros lo compramos. Es falta de educación emocional».

«A las mujeres no nos enseñan a respetarnos desde pequeña. Nos nos enseñan que nuestra integridad está por encima del dinero y sé que tengo responsabilidad sobre esos hechos», reconoció.

«Él es una persona poderosa con mucho dinero y hoy pago las consecuencias de no estar con él. Cuando empezó a ver mis ganas de salir de la relación, se ensañó contra mí. La relación duró muchos años y tenía beneficios que hoy aprendí que puedo tener por mis propios medios».

«Yo hice prácticamente un intercambio con el Diablo, porque lo que estoy viviendo es un infierno. Los motivos por los que terminé la relación es por los abusos de poder, abuso económico».

La venezolana, quien se encuentra en España, asegura que las amenazas continúan y que llamó a una amiga cuando la detuvieron, le pidió que la sacara y que le llevara a su familia adonde ella está.

«No pensé que la justicia mexicana se prestara para unos hechos que no ocurrieron, porque se demostró que nunca estuve en el continente en las cuatro fechas que se señalan».

Con respecto al delito que se le acusa expresó: «Son cuatro fechas, las chicas relatan que me conocieron el 28 de agosto del 2021 y luego en septiembre y 9 de octubre del mismo año, cuando esto pasa a la justicia española que es estructurada y agradezco, investigan y fui declarada inocente». La venezolana no fue extraditada a México.

«Sobre las amenazas contra mi integridad no las hice por miedo».

La ex reina de belleza asegura que recibió amenazas que han sido cumplidas.»Acabo de ganar una pequeña batalla y sigo teniendo orden de Interpol en varios países».

“Una vez recibí una amenaza que decía ‘es muy fácil hacerte daño, si meto droga en tus maletas vas a la cárcel y ya’”, reveló Ninoska Vásquez.

