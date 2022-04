Niño autista rechaza la invitación de Cristiano Ronaldo al Old Trafford

abril 13, 2022 - 2:06 pm

1876497

El niño autista no aceptó la invitación de Cristiano Ronaldo al Old Trafford tras romperle el celular el pasado sábado en el encuentro entre Manchester United y Everton.

Luego del incidente en el Goodison Park, «CR7» se disculpó en redes sociales e invitó a que este chico acudiera a un partido de los Diablos Rojos en su cancha, sin embargo Jake Harding lo rechazó de forma contundente.

A través de su madre Sarah Kelly, el niño respondió a esa invitación y la respuesta es «no»; compararon a CR7 con una persona que te golpea en la calle y no vas a andar aceptando una ida a cenar con él, para ellos, que se traten del portugués es algo equis.

LEER MÀS: Cristiano Ronaldo pide perdón al niño autista tras romperle el teléfono

“¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle”, dijo la madre a Sky News. En otro medio, la progenitora del afectado señaló «si alguien lo agrediera en la calle y luego nos pidiese que fuéramos a cenar, no iríamos.

¿Por qué iríamos a verlo? ¿Solo porque es Cristiano?». «Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento. No son mis palabras, son de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Ronaldo».

Ronaldo smashing someone’s phone at full time 🤣🤣 EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR — EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día / Agencias