Nicole Gamboa, la bella campeona karateca en los Juegos Sudamericanos

La bella venezolana Nicole Gamboa ganó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022 al superar 1-0 en la final de -59 kilogramos a la argentina Jenifer Bolado.

La guayanesa había vencido a la peruana Sofía Gómez con score de 1-0 en las semifinales. “No me iba a dejar ganar con Argentina”, afirmó Gamboa tras proclamarse campeón en Rosario, Argentina.

La guayanesa inició su participación con triunfo ante la boliviana Isabel Plata, posteriormente derrotó a la chilena Antonia Jorquera y aseguró su pase a la final con una victoria ante la brasileña Giulia Olsak.

“Esto es gracias a la concentración y confianza de la que me llené para la final y no me iba a dejar ganar con Argentina. Quiero agradecer a mis entrenadores Andrés Contreras y José Contreras, pero sobre todo a mi familia y a dos amigos que me ayudan a entrenar, Diego Culpa y Jesús”, dijo la hermosa atleta.

