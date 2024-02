229433

La cantante latina Nicki Nicole recurrió a su cuenta en la red social Instagram para exponer la infidelidad de su novio Peso Pluma, quien fue visto con otra mujer recorriendo un casino de Las Vegas tras el Super Bowl. En una imagen de fondo negro escribió un texto radical, aseguró que no se dejará faltar el respeto por parte del hombre que decía amarla.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respecto…Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, decía la publicación.

