Nicky Jam anuncia su retiro de la música con un video

Nicky Jam, uno de los compositores y productores más reconocidos dentro en el género del reggaetón, anunció que se retira de la música, luego de una carrera llena de obstáculos.

Para dar a conocer la noticia, el artista compartió un video en sus redes sociales con varias escenas de «Nicky Jam: el ganador», la serie sobre su vida que fue producida por Netflix en 2018.

Asimismo, en el video aparecen varios de los momentos más felices y desafiantes de su vida. Se le ve recibiendo premios, durante ensayos, presentaciones y conciertos, su aparición en Rápidos y Furiosos, su interpretación en la película de Tom y Jerry, encuentros con sus fanáticos, así como momentos menos agradables como su lucha contra las drogas, la depresión o el tiempo que tuvo que pasar en la cárcel.

El video está acompañado de la canción Past Lives, del cantante estadounidense Garrett Borns.

El reguetonero escribió: «Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. Algunas veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando».

