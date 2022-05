Natti-Natasha-rompe-el-silencio-tras-el-ingreso de-Raphy-Pina-a-prisión

mayo 31, 2022 - 3:50 pm

Tras el ingreso de Raphy Pina a prisión la semana pasada, Natti Natasha habló por primera vez de cómo se encuentra y adoptó una drástica decisión que ha sorprendido a todos sus fans.

Natti Natasha y su familia están atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Ahora que su pareja, el productor Raphy Pina, se encuentra en prisión para cumplir una pena de 41 meses de privación de libertad, la cantante ha tenido que hacerse fuerte.

Luego del ingreso de su esposo a la cárcel, Natti ha borrado todas sus fotos de Instagram, donde compartía con sus seguidores momentos importantes de su carrera y de su familia, en especial de su pequeña, Vida Isabelle, de tan solo 1 año.

Pero fue en una entrevista que la dominicana ofreció al show de su país Alofoke sin censura, en la que reconoció cuánto la ha afectado el proceso judicial en el que ha estado involucrado su pareja y padre de su hija.

«Me sentí horrible cuando lo declararon culpable. Ese día fue una pesadilla. Pero yo sé quién es él. Confío 100 por ciento en la inocencia de Raphy Pina. Por esa razón es horrible, no es lo mismo verlo en la televisión o en una película», expresó en su participación de la entrevista.

Sin embargo, la cantante dejó saber que ha aprendido a raíz de toda esta situación que atraviesa su familia.

«Si algo he aprendido de Raphy es echar para adelante. Que no esté hoy, no te voy a negar que me dio ansiedad, que me puse nerviosa. Pero no se lo dije, porque le quiero demostrar que todo lo que me ha enseñado lo voy a ejecutar», sostuvo.

«Es momento de enfocarse en lo positivo y el trabajo. Tenemos muchas bendiciones, tenemos a Vida, a nuestra familia, el imperio que hemos construido», añadió Natti.

«Me toca seguir luchando por todos los sueños que nos quedan por cumplir y lo más importante es el apoyo en familia», agregó.

