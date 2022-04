Natasha Araos desmintió rumores sobre salud de Chyno y aclaró que no está grave: Déjenlo tranquilo, que si Dios quiere, pronto estará de vuelta»

abril 30, 2022 - 5:47 pm

Natasha Araos desmintió rumores sobre gravedad de la salud de Chyno. La salud de Chyno Miranda ha acaparado los titulares de diversos medios de comunicación, incluso se llegó a especular que el cantante venezolano de 37 años se encontraba en estado crítico y que su familia había solicitado la presencia de un cura.

Ante el sinnúmero de dimes y diretes, el manager de Chyno salió a aclarar la situación y no solo dijo que se encontraba bien sino que también pidió respeto hacia la familia del intérprete de «Me voy enamorando».

«Chyno se encuentra bien. La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando [la familia] entienda se darán más detalles de su condición», aseguró el mánager.

Ahora, es Natasha Araos quien rompió el silencio y habló de la salud de su expareja.

Fue a través de sus redes sociales que la joven contestó a una seguidora que le reprochó no estar con el padre de su hijo en estos momentos «tan difíciles».

Reprochan a la ex de Chyno

«¿Por qué no estás con Chyno en sus momentos tan difíciles que está pasando?», preguntó la cibernauta, a lo que Natasha respondió de manera contundente que su ex no estaría pasando «ningún momento difícil».

«Ya deberían saber que las noticias amarillistas existen e inventan para llamar la atención», aseguró. «Hace dos días cuando empezó todo hablé con mami Alcira y me dijo ‘él está bien, cada día mejor, no creas lo que sale por ahí. Cuando te sientas preocupada me llamas como siempre y listo'».

Araos también imploró que dejaran al cantante tranquilo

«Entiendan que él está enfocado ahorita en mejorar otro ámbito de su vida que no es el físico. Eso ya pasó y ya se mejoró. Déjenlo tranquilo que si Dios quiere pronto estará de vuelta», comunicó. «Quizás mami Alcira saldrá desmintiendo todo, pero ya basta de estar rodeando a Jesus de noticias negativas y diciendo que se está muriendo sencillamente porque no sale y no publicada nada».

Por último, la madre de TK pidió a sus seguidores que no crean los chismes y que «vivan su vida».

«Está en un proceso de encontrarse para volver con todo y ellos son los que decidirán si hablará o no. ¡Vivan su vida!».

Desde que Miranda fuera víctima de una neuropatía periférica que prácticamente le dejó inmovilizado tras contraer coronavirus en 2020, muchas son las incógnitas que rodean su estado de salud.

