Nació Índigo y es niña «¡Felicidades!»

abril 6, 2022 - 3:33 pm

1875106

El bebé de Camilo Echeverry y Evaluna ya nació. Índigo es la primera hija de la pareja y llegó para convertirse en el miembro más pequeño de la familia Montaner.

De acuerdo con Despierta América, la pareja tuvo una niña, según se informó desde la cuenta de Instagram del matutino de Univision este miércoles 6 de abril. La periodista Mandy Fridmann, del diario La Opinión, también confirmó la noticia.

Los cantantes y su familia decidieron no saber por anticipado el sexo del bebé y dijeron que por eso escogieron el nombre de Índigo, ya que quedaba bien para niño o niña.

El pasado 31 de marzo, Ricardo Montaner dijo a ‘Ventaneando’ que la pareja planeó el nacimiento del bebé en casa y con ayuda de una partera, en lugar de acudir a un hospital.

La llegada de Índigo representa el primer bebé para el colombiano, de 28 años, y para la venezolana, de 24.

El 13 de octubre de 2021, la pareja dio a conocer con felicidad que serían padres. Lo hicieron con el estreno de su nuevo sencillo ‘Índigo’, canción que le dedicaron a su ahora hija.

El tema habla sobre la llegada «del amor de su vida» a la que esperaron por nueve meses para conocerla.

En ese entonces, el ahora flamante abuelo, Ricardo Montaner, hizo un en vivo en Instagram para transmitir el videoclip y agregó: «‘Índigo’: Nos explota el corazón de felicidad».

Camilo y Evaluna mantuvieron una relación como novios de 6 años y se casaron el 20 de febrero de 2020.

Varias veces dijeron públicamente que querían tener hijos. En agosto de 2020, el cantante le pidió a su esposa que tuvieran siete en un video que compartieron en Instagram.

De manera constante, la hija de Ricardo Montaner documentó la evolución de su embarazo desde que lo hizo público.

A finales de enero pasado alarmó a sus fans tras sufrir una caída con 6 meses de gestación. Al parecer, la cantante solo tuvo una leve lesión e Índigo no corrió peligro.

Un par de semanas antes también se sinceró al reconocer que no fue tan sencillo embarazarse y cómo enfrentó los obstáculos que se le presentaron.

» Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo», dijo en el podcast ‘En la sala with Evaluna’.

Univisión