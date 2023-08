Murió William Friedkin, director de «El Exorcista»

138749

-William Friedkin, director de películas icónicas de la década de los años 70’ como “El Exorcista” y “The French Connection”, murió, informó este lunes 7 de agosto, su esposa Sherry Lansing, exdirectora ejecutiva de Paramount Pictures, al medio The Hollywood Reporter.

Friedkin tenía 87 años. Ganó el Oscar al mejor director con “The French Connection” en 1972, y dos años más tarde fue nominado para el mismo premio por la película de terror “El exorcista”, un éxito que desafió al género y acumuló diez nominaciones y dos estatuillas.

Desde 1965

La primera vez que Friedkin dirigió una producción fue en 1965 con la película para televisión “The Bold Men”. Pero fue “The Boys in the Band” de 1970 —todavía considerada adelantada a su tiempo en términos de exploración de temas gay en el cine— que comenzó una era dorada para el cineasta.

Otros títulos notables en la obra de Friedkin incluyen “Cruising” de 1980, protagonizada por Al Pacino, y “To Live and Die in L.A”. en 1985, con Willem Dafoe. También dirigió “Bug” de 2006 con Ashley Judd, Michael Shannon y Harry Connick Jr., y “Rules of Engagement” de 2000, con Tommy Lee Jones y Samuel L. Jackson.

El trabajo más reciente de Friedkin como director fue “The Devil and Father Amort” de 2017. También tenía una película por estrenar: “The Caine Mutiny Court-Martial”, protagonizada por Kiefer Sutherland, Jason Clarke y Jake Lacy, según su página de IMdB.

Noticia al Día/Con información de CNN