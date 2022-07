Murió Paul Sorvino, actor de ‘Goodfellas’ y ‘La ley y el orden’, a los 83 años

julio 25, 2022 - 3:43 pm

El actor Paul Sorvino, que interpretó el papel del gángster Paulie Cicero en el clásico Goodfellas , murió a los 83 años, presentó el lunes un portavoz.

Sorvino, también conocido por interpretar al sargento de policía Phil Cerretta en la serie de televisión Law & Order , trabajó en cine y televisión durante más de 50 años.

«Estoy completamente devastado. El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que ha existido se ha ido. Tengo el corazón roto», escribió su esposa Dee Dee Sorvino en Twitter.

¿Quién fue Paul Sorvino, actor de ‘Goodfellas’? Nació el 13 de abril de 1939 en Brooklyn, Nueva York. Comenzó su carrera como creativo en una agencia de publicidad. Además de Goodfellas, el actor participó en películas como Nixon, For the love of Money, That Championship Season, Oh God y A Touch of Class.

Más de 50 años de trayectoria En sus más de 50 años de trayectoria, Sorvino fue un pilar en el cine y la televisión. Interpretó a un comunista ítalo-estadounidense en “Reds” de Warren Beatty, a Henry Kissinger en “Nixon” de Oliver Stone y al jefe de la mafia Eddie Valentine en “The Rocketeer” (“Rocketeer: El hombre cohete”). A menudo decía que, si bien era conocido por interpretar a gánsteres, sus verdaderas pasiones eran la poesía, la pintura y la ópera.

The love of my life & the most wonderful man who has ever lived is gone . I am heartbroken ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0wBSG3uTgD — Dee Dee Sorvino (@deedeegop) July 25, 2022

