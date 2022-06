Murió mayor del ejército en Aragua tras salto en paracaídas

junio 9, 2022 - 12:06 pm

El segundo comandante y jefe del Batallón de Infantería Paracaidista 423, Mayor Tulio Alejandro Fernández Párraga, falleció este miércoles durante un accidente en salto de paracaídas.



La información es difundida por el periodista Javier Mayorca a través de su cuenta en Twitter en la que indica, que el comandante del 423 batallón de infantería paracaidista del Ejército perdió la vida durante una práctica de entrenamiento para los Army Games, presuntamente su paracaídas de reserva abrió de manera inesperada.

«El oficial golpeó contra el fuselaje del Skytruck y falleció de forma instantánea. Fernández, además, cumplía funciones de «maestro de salto» de un grupo de militares que participaría en el referido evento», agregó en su red social Mayorca.

El accidente fue sobre La Placera, Maracay, este miércoles.

A través de las redes se difunden mensajes de condolencias a sus familiares emitidos por el comandante de la zona operativa de Defensa Integral de Aragua, el Batallón de Infantería de Paracaidistas y el General de División, Domingo Antonio Hernández Lárez.

✝️ #Obituario | El GJ. Domingo Antonio Hernández Lárez, Cmdte. del #CEOFANB , se une al duelo que embarga a la familia Fernández Parraga, por el óbito del My. Tulio Alejandro Fernández Parraga, quien en vida se desempeñaba como 2do. Cmdte del 423 Batallón de Infantería Paracaidista. pic.twitter.com/jMYEefaxKn

El GD Betancourt Gudiño junto al Personal Militar y No Militar de la #ZODIAragua, se unen al duelo que embarga a la familia Fernández Guerra, por el sensible fallecimiento del My Tulio Fernández Parraga quién en vida fue el 2do Cmdte del 423 BINFP "Cnel. Ramón García de Sena". pic.twitter.com/oG2OZMKsnh

