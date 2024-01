Murió José Antonio Fernández Reyna, hijo del dirigente de Copei Eduardo Fernández

221319

-La mañana de este lunes 29 de enero el partido Demócrata Cristiano Copei, a través de un obituario dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de José Antonio Fernández Reyna, a sus 57 años, hijo del dirigente político Eduardo “EL Tigre” Fernández.

José Antonio, en vida se desempeñaba como un destacado artista plástico y escultor.

“La Dirección Nacional de COPEI @PartidoCOPEI_ lamenta el sensible fallecimiento de José Antonio Fernández Reyna, hijo del ex presidente y ex candidato presidencial de Copei, Dr. Eduardo Fernández”, escribieron.

Varios dirigentes políticos, medios de comunicación y afines replicaron la noticia de la muerte de este artista plástico y escultor venezolano. Paz a su alma.

Nuestras condolencias a sus familiares. pic.twitter.com/KyV8vycgPi — COPEI LEGÍTIMO ODCA (@PartidoCOPEI_) January 29, 2024

Ha fallecido el artista plástico y escultor venezolano José Antonio Fernández Reyna (1966-2024), hijo del exparlamentario Eduardo Fernández y Marisabel Reyna de Fernández. QEPD pic.twitter.com/QGonYmIwsO — La Razón (@LaRazon__) January 29, 2024

