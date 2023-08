Murió David Ostrosky, emblemático villano de novelas mexicanas

143143

David Ostrosky, reconocido actor mexicano que encarnó a a muchos de los villanos más icónicos de los melodramas de Televisa, falleció este jueves a los 66 años. La familia confirmó el deceso a Televisa Espectáculos, debido a las complicaciones de un cáncer que lo aquejó durante el último año.

Foto: RRSS

De padre ruso y madre polaca que encontraron refugio en México tras sufrir persecuciones políticas, Ostrosky saltó definitivamente del teatro a la televisión con Principessa (1984). Desde entonces, el intérprete se convirtió en una cara habitual en los melodramas producidos por Televisa durante más de tres décadas.

Su legado en los dramáticos

Aunque su versatilidad lo llevó a probar suerte en telenovelas infantiles y juveniles, fueron los papeles antagónicos los que catapultaron su fama: el actor compartió pantalla con Salma Hayek en Teresa (1989) y con Thalía en María Mercedes (1992) y María la del Barrio (1995).

Ostrosky también formó parte de las telenovelas históricas El vuelo del águila (1994) y La antorcha encendida (1996), dos de las producciones más ambiciosas de Televisa en la década de los noventa, ambientadas en la lucha por la independencia de México y el ascenso de Porfirio Díaz al poder, respectivamente.

Con su participación en más de cuarenta telenovelas, Ostrosky también incursionó brevemente en el cine. El actor participó en la adaptación cinematográfica de la novela de Laura Esquivel Como agua para chocolate (1992) a cargo de Alfonso Arau, ganadora de diez premios Ariel y nominada a mejor película extranjera en los Globos de Oro.

También compartió pantalla con Verónica Castro en La Casa de las Flores (2018), la comedia mexicana de tres temporadas producida por Netflix y dirigida por Manolo Caro.

Condolencias

La Asociación Nacional de Intérpretes compartió sus condolencias a través de Twitter, a la que se unieron colegas como María Sorté y Victoria Ruffo, con quienes compartió pantalla.

Esta tarde lluviosa despedimos a uno de los villanos favoritos de la televisión mexicana, David Ostrosky.



Tuvo una breve participación en cine, en filmes como 'Triste recuerdo' (1991), 'Como agua para chocolate' (1992), 'La segunda noche' (2001) y 'La casa de las flores' (2021). pic.twitter.com/4tfUXXvsxu — Filmoteca UNAM (@FilmotecaUNAM) August 17, 2023

La Filmoteca de la UNAM recordó al actor como “uno de los villanos favoritos de la televisión mexicana”, mientras que la cuenta de su televisora compartió un video con escenas de su carrera artística y un extracto de una entrevista de diciembre de 2020, donde el actor reflexionaba sobre su camaleónica trayectoria: “Me ha encantado estar en personajes diferentes porque no soy yo. Yo no podría ser ni un narco, ni un psicólogo de niños, ni muchos personajes que he hecho, y cuando estoy viviéndolos me siento bien, y me llena el alma también”.

Falleció el gran actor David Ostrosky. Esta mañana perdió la batalla contra el cáncer que lo aquejaba. 😔🙏🕊️ #davidostrosky #qepd #actores pic.twitter.com/NkcXOVMKen — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 17, 2023

Lee también: https://noticialdia.com/entretenimiento/farandula/murio-a-los-88-anos-el-rey-de-las-entrevistas-michael-parkinson-famoso-por-sus-reportajes-de-mohamed-ali-marlon-brando-y-david-beckham/

Noticia al Día/Con información de El País