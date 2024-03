Murió Chance Perdomo, actor de la serie ‘Sabrina’

253399

El actor Chance Perdomo, estrella de la serie ‘Sabrina’ de Nefflix y protagonista de la serie Gen V, murió a los 27 años, este sábado, 30 de marzo en Estados Unidos.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada a Variety por su publicista a través de un comunicado:

“Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron percibidos por todos los que le conocieron, y su calor perdurará en aquellos a los que más quería. Rogamos respeten el deseo de privacidad de la familia, que llora la pérdida de su querido hijo y hermano”.

En tanto, los productores de Gen V emitieron un mensaje en el cual lamentaron la muerte de la estrella de su serie: “No terminamos de hacernos a la idea”.

Los creadores de dicha producción destacaron cómo fue trabajar con él:

“Chance siempre fue encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un intérprete increíblemente talentoso y, sobre todo, una persona muy amable y encantadora. Incluso escribir sobre él en pasado no tiene sentido. Lo sentimos mucho por la familia de Chance, y estamos de luto por la pérdida de nuestro amigo y colega. Abraza a tus seres queridos esta noche”.

Su publicista informó que la causa de su muerte fue un accidente vial:

“Con gran pesar compartimos la noticia del fallecimiento prematuro de Chance Perdomo como consecuencia de un accidente de moto. Las autoridades han informado de que no hay otras personas implicadas”.

Chance Perdomo nació el 19 de octubre de 1996 en Los Ángeles, Estados Unidos.

El joven intérprete fue Ambrose Spellman en El mundo oculto de Sabrina (2018), serie de Netflix, así como a Andre Anderson en Gen V (2023), serie spinoff de The Boys.

Perdomo participó en otras producciones como After. Almas perdidas (2021).

