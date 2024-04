Multimillonario de Texas firma acuerdo con PDVSA para rehabilitar cinco campos petroleros en Venezuela: AP

La empresa fundada por el multimillonario texano Rod Lewis anunció este miércoles, 24 de abril, la firma de un acuerdo con la estatal de Venezuela (PDVSA), para rehabilitar cinco campos petroleros envejecidos.

Esto ocurre días después de que la administración de Joe Biden, pusiera freno al alivio de las sanciones por preocupaciones sobre la imparcialidad de las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.

LNG Energy Group, es una empresa que cotiza en bolsa y cotiza en Canadá y que produce gas natural en Colombia. Fue creado el año pasado como resultado de una fusión con una empresa propiedad de Rod Lewis, un legendario cazador salvaje de Texas a quien la revista Forbes alguna vez llamó el “único gringo al que se le permite perforar en México”.

Como parte del acuerdo anunciado el miércoles, la estatal PDVSA adjudicó contratos a GNL, para hacerse cargo de la producción y desarrollar dos campos petroleros en el este de Venezuela que actualmente producen alrededor de 3 mil barriles de crudo por día.

LNG dijo que el acuerdo se ejecutó en el marco del alivio de las sanciones anunciado por el gobierno de Estados Unidos el año pasado en apoyo de un acuerdo entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición para celebrar unas elecciones presidenciales competitivas este año.

La semana pasada, la administración Biden volvió a imponer sanciones a medida que se desvanecen las esperanzas de una apertura democrática en Venezuela.

Sin embargo, la Casa Blanca dejó abierta la posibilidad de que las empresas solicitaran licencias que las eximieran de las restricciones, algo que podría atraer inversiones a un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, en un momento de crecientes preocupaciones sobre el suministro de energía tras la decisión de Rusia de invadir a Ucrania.

Aparte de Chevron, que ha operado en Venezuela durante un siglo y obtuvo su propia licencia en 2022, pocas empresas estadounidenses han estado buscando realizar importantes inversiones de capital en el país sudamericano de alto riesgo en los últimos años debido a preocupaciones sobre la incautación del gobierno, sanciones y corrupción.

“Esta será una prueba para las sanciones estadounidenses, ya sea que obtengan una licencia o no”, dijo Francisco Monaldi, experto en política energética latinoamericana en el Instituto Baker de la Universidad Rice.

LNG dijo en un comunicado que “tiene la intención de operar en pleno cumplimiento de las sanciones aplicables”, pero declinó hacer más comentarios.

Lewis, que según Forbes tiene un patrimonio neto de mil 100 millones de dólares, se hizo rico en la década de 1980 como un buscador de gas natural cerca de su casa en Laredo, Texas. Su empresa, Lewis Energy Group, fue el cuarto mayor productor de gas natural del estado el año pasado.

En 2004, Lewis obtuvo un contrato de la estrechamente controlada industria energética de México, que cubría casi 100 mil acres (400 kilómetros cuadrados) justo al otro lado de la frontera de sus instalaciones en el sur de Texas. Comenzó a invertir en Colombia en 2003.

En octubre, Estados Unidos concedió al gobierno de Maduro un alivio de las sanciones impuestas a sus sectores estatales de petróleo, gas y minería, después de que acordara trabajar con miembros de la oposición para celebrar elecciones presidenciales libres y competitivas este año.

Company started by a billionaire Texas wildcatter Rod Lewis announced a deal with Venezuela days after the Biden administration put a brake on sanctions relief.



“This will be a test of U.S. sanctions whether they get a license or not" @fmonaldi https://t.co/AXHnFi0aJO