Muere niña venezolana tras ingerir pastillas en un reto viral en Perú: “A ver quién se duerme primero”

El caso ha generado fuertes protestas en ese país

La madrugada del miércoles 31 de mayo falleció una niña de 11 años y de nacionalidad venezolana, tras ingerir dos pastillas de clonazepam. Al parecer la ingesta de las pastillas se produjo a raíz de un reto que se hizo viral en tiktok.

El suceso ocurrió el pasado lunes 29 de mayo, cuando la menor se encontraba dentro de su colegio, ubicado en el distrito de Independencia en Perú.

Medios locales informaron que la niña comenzó a convulsionar, por lo que fue llevada al hospital Cayetano Heredia. Los doctores le diagnosticaron muerte cerebral y desafortunadamente murió la madrugada del 31-M.

El diagnóstico final fue encefalopatía multifactorial, hemorragia cerebral masiva e hipertensión intracraneal, detalló el referido nosocomio a través de un comunicado. El cuerpo de la pequeña, quien cursaba el quinto grado de primaria, fue conducido a la morgue central de Lima, para determinar las causas de su deceso.

Padres pidieron justicia

Yosber Rodríguez, padre de la menor, descartó que la niña haya sido víctima de bullying. “Esto no se va a quedar así. Queremos que se siga investigando”, manifestó. Pidió a la institución educativa que entregue, cuanto antes, los videos en los que ha quedado el momento en que la niña fue auxiliada y conducida al hospital Cayetano Heredia.

En comunicación con su representante legal, el padre de la niña manifestó que en el Hospital Cayetano Heredia, donde estuvo internada la escolar desde la tarde del lunes 29 de mayo, le están solicitando una suma de mil 600 soles para retirar el cuerpo y puedan seguir con los trámites correspondientes.

“Estamos esperando la orden de la Fiscalía para que hagan el levantamiento del cuerpo de la niña. Estoy yendo a buscar los resultados de los análisis para saber qué ingirió”, manifestó el padre de la menor en declaraciones a la prensa.

Este jueves 1 de junio los restos de la menor serán entregados a sus familiares. Debido a la falta de recursos económicos, los padres de la menor estarían evaluando cremarla.

Más delitos



El abogado de los padres de la estudiante de 5to. grado de primaria manifestó que en torno de la muerte de la menor se manejan una serie de delitos que tendrán que ser investigados en las instancias que corresponden.

Sostuvo que en la institución educativa Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia se habría cometido el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de ocultamiento real. Esto porque las autoridades del plantel habrían modificado los videos de las cámaras de videovigilancia, y exigió que el material audiovisual sea entregado en su totalidad como medio probatorio.

“El fiscal tiene que llevar esto a un juez para un control de legalidad y haya una audiencia. Alguien tiene que ir preso, esto es recurrente”, manifestó.

De otro lado, cuestionó a Victoria Huaylinos Gonzáles, directora de la institución educativa, ya que no le permitió leer los documentos de la investigación preliminar y le entregó un papel con la dirección de la Fiscalía de Familia de Lima Norte para que averigüe por su parte.

Además, sostuvo que un factor determinante en este caso fue la demora en la atención de la escolar. Indicó que en un primer momento fue trasladada a una posta y no fue atendida de inmediato por cuestiones administrativas. “Al no haberla atendido a tiempo, pudo ser salvada con un tratamiento médico”, puntualizó.

En esa línea, señaló que esta situación calificaría como delito de exposición de personas al peligro, cuya sanción es de cuatro años de pena privativa de la libertad.

Falleció por exceso de benzodiazepina



El abogado de la familia, Mario Arribas, reveló los resultados de los análisis que determinaron la sustancia responsable de la muerte de la niña de 11 años. “Inicialmente pensamos que era una sustancia psicotrópica como el diazepam, luego se especuló sobre la posibilidad de que fuera éxtasis, pero los resultados periciales confirman la verdad científica: falleció debido a una sobredosis de benzodiazepina”, declaró el representante legal.

Además, reiteró la importancia de que el colegio Imperio del Tahuantinsuyo entregue los videos de las cámaras de seguridad a las autoridades para continuar con la investigación.

Este hecho ha sacado a la luz la situación que atraviesa el colegio, en torno del consumo de pastillas, drogas y alcohol en horas de clase. Una alumna reveló que también tomó clonazepam y sufrió sus efectos en diferentes oportunidades. “Me desmayé en el Mercado Inka, me levanté y me fui para mi casa y me desmayé”, manifestó en declaraciones para La República.

Asimismo, contó que varios estudiantes del 5to. grado de primaria llevan estas pastillas a las aulas y lo consumen. La escolar también narró cómo otras alumnas llevan bebidas alcohólicas para consumirlas en horarios de clase. “Tengo una amiga que trajo trago y se fue al baño a tomar”, indicó.

Noticia al Día con información de Infobae