MP solicitó orden de aprehensión contra expareja de la periodista Yuni Acosta

El Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra Luis Oberto Fernández Márquez, expareja de la periodista Yuni Acosta tras la denuncia de secuestro por parte de la comunicadora social. El fiscal general Tarek William Saab indicó que la oficina del Ministerio Público en Zulia solicitó orden de aprehensión contra Luis Fernández Márquez quien amenzó y secuestro a su hija.

Via Twitter, informaron que se le imputa por los delitos de retención indebida, amenazas y concurso ideal en perjuicio de su hija menor y su ex pareja Yuni Acosta, dicho sujeto amenazó a su ex pareja de matar a su hija.

Como se recordará, el pasado miércoles 20 de abril, la periodista, Yuni Acosta, rompió el silencio y dio a conocer públicamente la pesadilla que está viviendo. La comunicadora reveló que es víctima de violencia de género y explicó que recientemente se separó de su esposo, quien la amenaza y señala de secuestrar a su hija Alondra de tan solo 4 años.

Acosta detalló además, que su expareja sentimental la ha amenazado en varias oportunidades vía mensajes y que se llevó a la infante desde el pasado 16 de abril y hasta la fecha no ha tenido noticias.

El pasado 21 de abril, la expareja de la periodista zuliana, Yuni Acosta, quien lo señaló de secuestrar a la hija de ambos, respondió a tales acusaciones de la comunicadora social con un video en Instagram.

Luis Oberto Fernández Márquez, expareja de Acosta expone en el video las razones por la que tiene a la niña bajo su cuidado, alegando que la infante solo está de vacaciones.

Luis Fernández, hace varios señalamientos contra Acosta «Mi hija está bien. Yo no me traje a la niña obligada. La niña está pasando unas vacaciones conmigo. No está secuestrada como dice Yuni Acosta «, dijo. Mientras Acosta continúa con la denuncia a través de las redes sociales.

Fernández continúa diciendo en su declaración que no es la idea quitarle la niña porque los hijos son de la madre, pero aclara que de una madre sana.

El Ministerio Público Zulia solicitó orden de #aprehensión contra Luis Fernandez Marquez por los #delitos de RETENCIÓN INDEBIDA, AMENAZAS Y CONCURSO IDEAL en perjuicio de su menor hija y su ex pareja YUNI ACOSTA… Dicho sujeto amenazó a su ex pareja de matar a la hija. pic.twitter.com/RoF7n73G2K — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 3, 2022

