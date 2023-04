78574

Montana se convirtió el viernes en el primer estado de EE. UU. en aprobar una legislación que prohíbe TikTok en todos los dispositivos personales, enviando un proyecto de ley al gobernador Greg Gianforte prohibiendo que TikTok opere dentro de los límites estatales y prohibiendo que las tiendas de aplicaciones ofrezcan TikTok para descargas.

La legislación marca el paso más lejano de un gobierno estatal para restringir TikTok por preocupaciones de seguridad percibidas y se produce cuando algunos legisladores federales han pedido una prohibición nacional de TikTok.

Los legisladores de la Cámara de Representantes de Montana votaron 54-43 para dar la aprobación final al proyecto de ley, conocido como SB419. Si Gianforte firma el proyecto de ley, entraría en vigor en enero. Pero la legislación podría enfrentar rápidamente importantes desafíos legales.

La legislación nombra específicamente a TikTok como objetivo del proyecto de ley y describe posibles sanciones de $ 10,000 por violación por día. Las sanciones también se aplicarían a cualquier tienda de aplicaciones que haya violado la ley. Mientras tanto, los usuarios individuales de TikTok no serían penalizados por acceder a TikTok.

“El gobernador considerará cuidadosamente cualquier proyecto de ley que la legislatura envíe a su escritorio”, dijo Brooke Stroyke, vocera de Gianforte. En diciembre, Gianforte prohibió TikTok en los dispositivos del gobierno estatal y al mes siguiente instó al Sistema Universitario de Montana a hacer lo mismo, lo cual hizo.

En un comunicado, TikTok insinuó posibles acciones legales para oponerse al proyecto de ley.

“Los defensores del proyecto de ley han admitido que no tienen un plan factible para hacer operativo este intento de censurar las voces estadounidenses y que los tribunales decidirán la constitucionalidad del proyecto de ley”, dijo Brooke Oberwetter, portavoz de TikTok. “Seguiremos luchando por los usuarios y creadores de TikTok en Montana, cuyos medios de subsistencia y derechos de la Primera Enmienda se ven amenazados por esta atroz extralimitación del gobierno”.

Numerosos gobiernos en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, han utilizado su autoridad sobre los dispositivos oficiales que controlan para restringir TikTok desde teléfonos inteligentes, computadoras y redes WiFi. Pero esas restricciones no se extienden a los dispositivos personales.

Los funcionarios estadounidenses han expresado ampliamente sus temores de que el gobierno chino pueda obtener acceso a los datos de los usuarios de TikTok a través de sus enlaces a la matriz de TikTok, ByteDance, y que dicha información pueda usarse para beneficiar a la inteligencia china o a las campañas de propaganda. Hasta el momento, no hay evidencia pública de que el gobierno chino haya accedido a la información personal de los usuarios estadounidenses de TikTok o haya utilizado esa información para influir en ellos. Pero el director del FBI, Christopher Wray, le dijo al Congreso que «no estamos seguros de que veríamos muchos de los signos externos de que esto sucediera si estuviera sucediendo».

El gobierno de EE. UU. ha pedido que TikTok se escinda de sus propietarios chinos, mientras que TikTok ha dicho que puede abordar las preocupaciones de seguridad nacional al erigir un «cortafuegos» alrededor de los datos de los usuarios de EE. UU., parte de una iniciativa que llama Proyecto Texas.

Sin embargo, el plan no ha disuadido a los críticos de TikTok. Más de la mitad de los estados de EE. UU. han tomado medidas drásticas contra TikTok de alguna manera, y la votación de la Cámara de Representantes del viernes en Montana subrayó la amplitud del apoyo para limitar TikTok incluso en dispositivos no gubernamentales.

Pero el futuro de la legislación de Montana es incierto. NetChoice, un grupo de la industria de la tecnología que cuenta con TikTok como miembro, dijo el viernes que la SB419 viola la prohibición constitucional de EE. UU. contra los llamados » proyectos de ley de prosecución «, o legislación que busca castigar a una persona sin juicio.

“Este movimiento de la legislatura de Montana sienta un peligroso precedente de que el gobierno puede tratar de prohibir cualquier negocio que no le guste sin evidencia clara de irregularidades”, dijo Carl Szabo, vicepresidente y consejero general de NetChoice. “La Constitución de los Estados Unidos prohíbe claramente que los legisladores aprueben leyes para criminalizar a un individuo o negocio específico. El gobernador Greg Gianforte debería vetar esta ley claramente inconstitucional”.

Design it For Us, una coalición de jóvenes activistas que presionan por cambios en la regulación de la plataforma, lamentó que las perspectivas de los nativos de Internet no se hayan reflejado en el proyecto de ley.

“Creemos que las redes sociales pueden ser buenas para los jóvenes si están diseñadas para nosotros”, dijeron Zamaan Qureshi y Emma Lembke, copresidentes del grupo. “Prohibiciones como esta pierden una oportunidad real de abordar de manera proactiva las preocupaciones de seguridad y privacidad de los niños en estas plataformas”.

Un grupo que representa a los desarrolladores de aplicaciones dijo el viernes que el proyecto de ley podría alentar a los gobiernos a legislar aplicación por aplicación, creando un mosaico de leyes que «pesaría mucho sobre las pequeñas empresas de aplicaciones».

“Si bien podría comenzar con TikTok, claramente no terminará ahí”, dijo Morgan Reed, presidente de The App Association, que recibe más de la mitad de sus fondos de Apple .

Otros grupos de la sociedad civil han alegado que la SB419 viola los derechos de la Primera Enmienda de los habitantes de Montana a la libertad de expresión y el acceso a la información. Esta semana, una carta conjunta a los legisladores estatales encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles argumentó que existe un alto estándar constitucional para las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión.

“SB 419 es censura: excluiría injustamente a los habitantes de Montana de una plataforma donde hablan e intercambian ideas todos los días, y sentaría un precedente alarmante para el control excesivo del gobierno sobre cómo los habitantes de Montana usan Internet”, decía la carta .

La legislación también hace referencia a la presencia en TikTok de «contenido peligroso» y «desafíos peligrosos», un lenguaje que, según Lynn Greenky, académica de la Primera Enmienda y profesora asociada de la Universidad de Syracuse, levanta una «bandera roja» instantánea que desencadena un escrutinio constitucional más estricto.

“Solo en circunstancias excepcionales las restricciones basadas en el contenido serán permitidas constitucionalmente bajo la Primera Enmienda”, dijo Greenky. “Ciertamente, el gobierno de Montana tiene un interés estatal apremiante en proteger la salud, el bienestar y la privacidad de sus ciudadanos, pero el estatuto es tan vago que es prácticamente inaplicable. Un estatuto vago, por definición, no está hecho a la medida y, como tal, se marchitará bajo el escrutinio de la Primera Enmienda”.

Con información de CNN Bussinnes