Monja y sacerdote se enamoran y dejan los habitos para estar juntos

Tomás Cam, quien fue sacerdote en el pasado, y Massiel Pereyra, otrora monja, decidieron dejar de lado sus hábitos para dar inicio a un camino de vida que nunca imaginaron seguir, juntos como pareja.

“¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha, sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”, expresó Tomás a través de redes sociales.

Antes de enamorarse en Perú, Massiel pasó seis años en un convento. Mientras tanto, quien sería su futuro novio, estaba culminando una larga preparación de siete años en el seminario.

Si bien ahora se consideran inseparables, el noviazgo no fue fruto de un amor a primera vista, puesto que ya habían coincidido en clases en el pasado, sin que surgiera ninguna chispa entre ellos.

«Recuerdo haber hablado máximo, no sé, tres veces con ella en todos esos años. Realmente yo estaba superenfocado en lo mío», explicó Tomás, quien ahora se dedica a compartir videos sobre su relación en Tik Tok y hablar sobre temas amorosos.

La relación se consolidó a finales del año pasado, después de que ambos se volvieron a contactar por Facebook tras haber dejado de lado sus aspiraciones de ser sacerdote y monja, respectivamente.

«El amor es maravilloso. Siento que es lo que nos da vida, lo que nos mueve… lo que nos da pasión en las cosas», reflexionó Tomás en uno de sus videos, a inicios de este año.

Actualmente, los dos realizan videos, tanto en su canal de Tik Tok como en Youtube, en los que abordan temas como lo que experimentaron en el convento y seminario y cómo aquello se ha trasladado a la relación sentimental que mantienen.