161743

La noche del 29 de septiembre, se celebró en el Hotel Grand Sierra Resort de Reno, el certamen Miss Estados Unidos 2023, en el que resultó ganadora Noelia Voigt, una modelo de origen venezolano que representó a Utah, banda que consiguió en el mes de julio.

Lea también: Venezolana Noelia Voigt es la nueva Miss USA 2023

El cuadro final fue completado por Miss Hawaii y Miss Wisconsin, en el segundo y tercer lugar respectivamente.

El 11 de julio, Voigt obtuvo la corona como Miss Utah 2023, y fue el momento perfecto para recordar que por sus venas corre sangre venezolana:

“Me siento honrada de ser la primera mujer venezolana-estadounidense en tener el título de Miss Utah USA, y estoy realmente ansiosa por romper barreras y cerrar la brecha entre las comunidades al poder hablar español y conectarme con la gran población hispana en Utah”, escribió en su post.

Voigt también es escritora, y en el año 2021 publicó su primer libro “Maddie la valiente”, una obra con la que buscaba crear conciencia sobre el acoso escolar. Estuvo inspirado en la historia de Madison «Maddie» Whitsett, una niña de nueve años que se suicidó en Alabama, tras ser víctima del bullying en su escuela.

Asimismo, Noelia Voigt es amante de los concursos de belleza, en su haber ya suma nueve participaciones en este tipo de eventos en su país natal desde que inició en el año 2017. En el año 2017 ganó el Miss Teen Florida después de haberlo intentado dos veces en las que solo llegó a ser parte del top 5.

Aunque es la primera mujer venezolano-estadounidense que gana un Miss Utah y un Miss Usa, no es la primera que participa en este certamen, pues en el 2014 la criolla Desireé Pérez dejó su estela al representar al estado de Conneticut.

Venezuelan American beauty Noelia Voigt is the new Miss USA !! Congratulations girl 🔥 pic.twitter.com/5YhR8BSRH1