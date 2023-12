195996

-Miriam Camino es la española más venezolana y que se atrevió a bañarse en el Lago de Maracaibo para quedar bautizada en como una verdadera maracucha. A través de sus redes sociales ha mostrado a sus miles de seguidores su afición por conocer cada rincón de Venezuela, de la que se dice enamorada.

En su recorrido por el país, Miriam anduvo por Canaima, Mérida, Maracaibo (de cabo a rabo), Los Roques Caracas, Falcón, Margarita.

El medio digital El Diario, le hizo una extensa entrevista y al ser consultada sobre si se volvería a lanzar al Lago de Maracaibo, sin titubear la española respondió: “Claro que sí y más haciendo la excursión en kayak y viendo el puente en su mayor esplendor y si eso que visteis todo el mundo por mis redes sociales puede ayudar a concienciar para que el lago se cuide mucho más, pues yo sería súper feliz”.

Miriam también es cantante y dijo que su canción favorita en el país es ‘Venezuela’, aunque el ‘Alma Llanera’ le encanta.

Difícil se le hizo responder qué prefiere si las playas o paisajes andinos: “Mérida es espectacular pero me quedo con las playas por el color que tienen y la arena tan blanquita que tiene también”.

Dijo que tiene muchos lugares favoritos en Caracas pero se queda con El Ávila. Y aprendió muy bien la gastronomía y hasta se atrevió a decir que su relleno favorito de arepa es el que hace ella misma que se llama ‘reina tuneada’ que es igual que la ‘reina pepiada’ pero con atún.

“Canaima me dejó sin palabras”. La madrileña y reina de las redes sociales dijo que Canaima la dejó sin palabras, “porque es un lugar único en el planeta”.

“Que no se ponga celoso nadie, pero en Maracaibo hay una fiesta que es que no se puede comparar, la gente tiene ¡una alegría!”, dijo cuando le preguntaron por la región o estado favorito de Venezuela.

Ama la arepa y los patacones

Miriam Camino contó que está muy feliz de haber conocido a su productor, el venezolano Marco Zambrano, y a raíz de eso a tantos otros venezolanos que le han aportado un poco de su país. “Probé la pizca andina del Táchira, nunca me había imaginado una clase de sopa para desayunar; y el patacón, que es mi plato favorito de Maracaibo (Zulia)”, detalló.

A su juicio, la arepa es la mejor invención que ha habido y habrá en el mundo, debido a que se puede comer en cualquier momento y con todo, por lo que la catalogó como maravillosa.

Estuvo en el estado Táchira, donde la relación con los animales y la naturaleza le pareció increíble. Además, conoció al cantante venezolano de música llanera Luis Silva, con quien entonó la canción “Venezuela”, momento que quedó documentado en un video que publicó en sus redes sociales.

Visité el parque nacional Morrocoy. Ahí se siente una energía muy increíble. Me encantó la playa Los Juanes, me invitaron a una rumba y pensé: ‘Voy a acercarme y colocaré mi canción a ver qué hacen’. La puse y bailaron conmigo, me invitaron cerveza y la pase genial”, contó.

Luego visitó Los Roques, un destino que catalogó como “de otro mundo”. En sus redes sociales publicó varias fotos de su experiencia en el archipiélago.

“Estuve en Canaima, que es como estar en una película de Avatar. Es increíble, el lugar tiene magia. Los pemones son adorables, todos te tratan muy bien”, precisó. En su estadía, los niños del lugar le cantaron la canción “Venezuela” en pemón, un acto que comenta que siempre recordará.

Sostuvo que todas las personas aunque sea una vez en su vida tienen que ir a conocer Canaima, lugar donde se encuentra el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo.

En su viaje por Venezuela, la española también conoció los médanos de Coro, en Falcón; y recorrió las angostas calles de la Colonia Tovar (Aragua), un sitio que le pareció salido de un cuento.

Durante su estadía, tuvo la oportunidad de caminar por algunos sitios de Caracas. “Mucha gente tiene una mala visión de la capital, pero me dio la impresión de una ciudad segura, todo estaba muy limpio, las personas muy amables. La imagen de afuera es muy diferente a lo que te encuentras al llegar”, indicó.

Sus inicios en la música

Miriam Camino, también conocida como La Española, tenía 8 años de edad aproximadamente cuando su mamá la inscribió en una academia de música, danza y teatro, debido a que desde muy pequeña había mostrado interés por el mundo artístico.

Miriam sostuvo que todo su equipo de trabajo lo conforman venezolanos. Con su productor Marco Zambrano, que la acompañó en su viaje a Venezuela, ha logrado crear música con una fusión entre los dos ritmos.

“Luego de que conocí a Zambrano en el estudio, empecé a conocer a muchos venezolanos. Poco a poco mi equipo fue creciendo con ellos”, señaló.

En sus redes sociales, Camino muestra las experiencias que ha vivido y la cercanía que ha tenido con la cultura venezolana desde España a raíz de que conoció a Zambrano. En Madrid ha bailado tambor, tomado guarapita (bebida alcohólica con jugo de una fruta) y comido diferentes platos venezolanos.

Además grabó su video musical de la canción ‘Bien pegao’ en fascinantes paisajes venezolanos que forman parte de su resumen oficial de su primer viaje a Venezuela y que le dedica a sus “panitas”

Noticia al Día/Con información de El Diario