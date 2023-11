Ministro de la Defensa hizo un llamado a votar el 3 de diciembre por el Esequibo

188280

El Ministro para la Defensa, Vladímir Padrino López, hizo un llamado este viernes a toda la población del país para que el próximo tres de diciembre el referendo consultivo por el Esequibo sea un éxito y se termine con un conflicto territorial que lleva más de 100 años en disputa.

Sostiene que no se trata de un partido político o una ideología, sino de la soberanía nacional y por tal motivo es que hace la invitación para que el número de votantes que se registró durante el simulacro nacional se multiplique.

“Esta no es una guerra armada, por ahora. Yo veo en el territorio en reclamación, veo a un presidente uniformándose de campaña o militar, lo vimos ayer en la frontera, provocando y además diciendo que están convocando al Comando Sur a dirimir esta controversia”, sentenció Padrino López.

Destacó que la manera de resolver el conflicto entre Venezuela y Guyana no es mediante de las confrontaciones ni las posiciones guerreristas que han planteado muchos sectores, especialmente desde el gobierno de Georgetown, el cual a su juicio, se encuentra apoyado por la Exxon Mobil.

“Con esos estilo de guapetón de barrio no vamos a resolver este diferendo, no es así, se lo digo al presidente de Guyana, no es así, convocando al Comando Sur a establecer una base de operaciones en ese territorio, no es así, con esa arrogancia, porque está bien respaldado por la Exxon Mobil, se los digo a los líderes de Guyana.

Esto se resuelve, como ha dicho el presidente Maduro, con diálogo, con diplomacia, conversando, llegando a un acuerdo mutuamente satisfactorio, como lo reza el Acuerdo de Ginebra”, indicó.

De igual manera, Padrino López comentó que la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en las diferentes actividades relacionadas con la campaña del referendo consultivo del 3 de diciembre, considerándolo como “algo inédito”.

“Hemos estado participando de varias actividades en los últimos días. Si alguien quería ver al pueblo de Venezuela unido y en la calle, si alguien lo quería ver o lo retaba, lo ha conseguido, porque tantas expresiones populares en la calle, la Fanb junto al pueblo, es algo inédito”, dijo.

El Ministro de Defensa, recordó que este conflicto por el territorio del Esequibo al oeste, inició por el “imperio británico”, tal como ocurre en la actualidad en la Franja de Gaza e Israel.