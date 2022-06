Miles de personas protestan contra cumbre de la OTAN en Madrid

junio 26, 2022 - 2:57 pm

Unas 2.200 personas, según la Delegación del Gobierno español en Madrid, se manifestaron este domingo contra la celebración de la cumbre de la OTAN en la capital de España y en defensa de una alternativa a la Alianza Atlántica basada en los principios de “paz” y “desmilitarización”.

En la marcha, convocada por la Asamblea Popular contra la Guerra, la Plataforma Estatal por la Paz y la Asamblea OTAN NO Madrid, los asistentes corearon consignas como «OTAN no, bases fuera» o «gastos militares para escuelas y hospitales», con pancartas con lemas como «paz», «no a la guerra» o «vuestras guerras no las pagamos».

A la cabeza de la movilización, Willie Meyer, portavoz de la Plataforma Estatal por la Paz, comentó a Efe que luchar por la paz se ha convertido en una “necesidad” después de que la OTAN se haya convertido en un “obstáculo” para la consecución de ese objetivo.

La cumbre «aprobará un concepto estratégico que es 360 grados OTAN, es decir, intervenir militarmente fuera del derecho internacional en cualquier parte del mundo”, avisó.

Por su parte, el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán se mostró en contra del “imperialismo putinista” pero también del “imperialismo norteamericano” de la OTAN que “subyuga” a Europa.

En declaraciones a los medios, Urbán denunció que la “alianza militar” lo único que persigue es la “remilitarización” y la guerra, a la vez que pidió destinar el gasto militar a la sanidad, la educación o los servicios públicos.

“Hace unos meses lo decía (Emmanuel) Macron: la OTAN estaba en muerte cerebral. Ahora vive su mejor momento gracias a (Vladímir) Putin; al final, los imperialismos se buscan y se necesitan”, valoró.

La eurodiputada Sira Rego, de la formación española Izquierda Unida, defendió que “es importantísimo volver a recuperar la cultura de la paz en un contexto de crisis ecosocial que va a cambiar muchos de los parámetros de convivencia hasta ahora”.

La cita en Madrid los próximos 29 y 30 de junio reunirá a 44 delegaciones, 41 de ellas encabezadas por jefes Estado o de Gobierno, en compañía de ministros de Exteriores y Defensa, con la asistencia de 30 estados de la OTAN junto a otros países asociados como Bosnia, Jordania, Mauritania, Japón, Australia, Corea Sur y también Ucrania.

EFE