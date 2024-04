Mijares le canta a Lucero en Juego de voces

La reconocida actriz y cantante mexicana Lucero, llegó a Juego de Voces, programa de Univision que conduce la actriz y presentadora Angélica Vale, y protagonizó un simpático momento junto a su exesposo, el también cantante Manuel Mijares.

La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Alborada y Soy tu dueña asistió al programa para apoyar a su hija Lucerito, con quien cantó a dúo un tema musical. Lucerito se mostró muy nerviosa y emocionada; de igual manera su madre, quien no pudo contener las lágrimas.

El programa se basa en un concurso de canto que enfrenta a figuras destacadas de la música latina con sus talentosos hijos en una serie de desafíos que prueban sus habilidades musicales.

Entonces en una dinámica a madre e hija les tocó competir contra Mijares y Daniela Romo, quien también estuvo de invitada en el programa. Y es aquí cuando él le cantó a su exesposa.

“Lucero, ¿qué prefieres: que gane Lucerito o que pierda Mijares?”, le preguntó Vale. “Híjole, con la pena mi Dani, que super pierda Mijares, no hay problema”, respondió sin dudarlo.

El cantante decidió contestarle entonces entonando una canción de su discografía: “Si me tenías, por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo, por qué saltaste hacia el abismo de otros besos, si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños, si me tenías…”. A la que se sumó la voz de Lucero.

“Se gustan…”, bromeó Lucerito al ver el pique que se tenían.

Un momento de lo más agradable, divertido y anecdótico que dejó a más de uno con la boca abierta.

Noticia al Día / People / Yorgelis Labarca. Pasante