Miguel Moly llorando habló sobre la relación con hijo Jonathan

Tras revelar su nueva relación con la cantante Elymar Zurita, después de su separación con la empresaria Wendy Villalobos, la controversia rodea a Miguel Moly en su vida amorosa y ha salpicado hasta su vida familiar.

Lo más cumbre es que se reveló la relación fracturada que, al parecer, tiene con su hijo Jhonathan. El también cantante de salsa, criticó fuerte y públicamente en un programa de televisión a su papá y Moly respondió de manera contundente.

Esta polémica se hizo viral en las redes sociales y en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Miguel Moly abrió su corazón a sus seguidores.

El intérprete de Junto a tu corazón rompió en llanto al hablar sobre la relación que tiene con su hijo. Fue este domingo, 3 de septiembre, que salió a la luz la entrevista y Olavarrieta le preguntó sobre qué consejo le daría a sus hijos.

“Hablando de tus hijos, Estefanía y Jonathan, ¿cuál es el consejo que hasta hoy se mantiene en ellos? Sobre todo con Jonathan, que es tan público como tú”.

Miguel respondió: “Yo creo que hay que tener mucha humildad, y la humildad no es solamente ‘Ay qué chévere, o sea, un autógrafo’, no, la humildad en todo sentido”.

Agregó: “No podemos creer que nuestra propia carrera es más valiosa que la de otras personas, a pesar de que la otra persona sea tu propio padre”.

En parte de la entrevista, el merenguero se quebró y le brotaron las lágrimas al recordar la frágil relación que tiene con su hijo. Lamentó las actitudes que ambos han tomado. Expresó su tristeza por no haber sabido antes sobre la presión y las preocupaciones de Jonathan, y aseguró que hubiera querido explicarle muchas cosas.

“Mi hijo y yo nos conocemos desde siempre. Si él tenía estas preocupaciones, ¿por qué nunca me las manifestó? Yo le hubiera explicado tantas cosas. Siento que él solo escuchó una parte de la historia, ¿sabes?, y una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad al final”.

Moly afirmó que él nunca habría causado intencionalmente un trauma a su hijo y que no cree que sus acciones sean tan graves como para ser sacadas a la luz en este momento.

Asimismo, Miguel expresó: “¿Qué trauma tiene Jonathan que yo le haya causado? Él es un joven perfectamente bien… por supuesto, no soy perfecto, todos cometemos errores, pero no creo que haya sido tan grave como para sacar esto a la luz ahora”.

El documental de Jonathan que no le gusta a Miguel Moly

Durante la conversación, Miguel habló sobre un documental que hizo su hijo Jonathan llamado Metamorfosis, que no lo hizo muy feliz.

“Hay que tener mucha humildad para hacer un documental tan importante en su carrera con apenas 30 años que tiene. Yo tengo la edad que tengo y no he hecho documental… y manejar esa parte de esa forma que realmente no me hizo muy feliz”.

El artista añadió: “Yo siento que hice un papel como papá muy importante, porque no solamente inculcarle la música, sino el respeto a la gente, la humildad, la sencillez, poder hablar con los músicos… Lamentablemente, ya no estamos juntos en ese trabajo”.

