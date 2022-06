Miguel Cabrera superó el récord de hits de Rod Carew (Video)

junio 27, 2022 - 9:15 am

1893507

El venezolano Miguel Cabrera superó el domingo 26 de junio al panameño Rod Carew en la lista histórica de hits en las Grandes Ligas.

Miggy consiguió su imparable 3054 en la derrota 11-7 de los Tigres de Detroit ante los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field.

El incogible de Cabrera vino en la novena entrada ante los envíos del cerrador de los Cascabeles, Mark Melancon, con una línea por el jardín derecho.

.@MiguelCabrera moves past Rod Carew for 27th on @MLB's all-time hits list with No. 3,054. pic.twitter.com/4p8MdnolrX

— Detroit Tigers (@tigers) June 26, 2022