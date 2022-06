Miguel Cabrera sumó su hit 3052 y se puso a uno de Rod Carew (Video)

junio 25, 2022 - 10:59 am

Miguel Cabrera bateó su hit 3052 el viernes 24 de junio en la victoria 5-1 de los Tigres de Detroit sobre los Diamondbacks de Arizona.

El imparable del maracayero ocurrió en el octavo capítulo, por el jardín izquierdo del Chase Field, contra el derecho Sean Poppen. Miggy quedó a uno de Rod Carew en el puesto 27 de todos los tiempos.

El puertorriqueño Javier Báez conectó grand slam con los bengalíes, siendo su cuadrangular por tercer partido seguido. Baéz no se quedó viendo la pelota desplazarse hasta las gradas del jardín izquierdo, sino que volteó y arrojó enfáticamente su bate hacia un aficionado sentado cerca del círculo de espera.

