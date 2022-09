Miguel Cabrera lucha para su regreso antes de finalizar la temporada

septiembre 14, 2022 - 10:01 am

Miguel Cabrera podría volver a la alineación en las ultimas semanas de septiembre, afirmó A.J. Hinch, mánager de los Tigres de Detroit.

El venezolano, de 39 años, se encuentra en la lista de lesionados desde el 3 de septiembre por una distención en el biceps izquierdo.

«Él está haciendo swing hoy por primera vez desde el tee», dijo Hinch sobre Cabrera. «Es poco probable que se active en este homestand, pero si todo va bien, continuará aumentando su volumen e intensidad en el tee, luego pasará al flip, luego pasará a los BP».

