Miguel Cabrera: Estoy muy feliz de ir al Juego de Estrellas

julio 9, 2022 - 4:54 pm

1896417

El venezolano Miguel Cabrera no pudo contener la emoción tras ser invitado por el Comisionado Rob Manfred al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas 2022.

El maracayero, de 39 años, asistirá su décimo segundo All Star de la MLB el pròximo martes 19 de julio en el Dodger Stadium. Cabrera (Marlins de Florida) tuvo su primer clásico de mitad de temporada en 2004 con tan solo 20 años.

«Estoy orgulloso y sorprendido porque no esperaba que me llamaran al Juego de Estrellas», admitió el bateador designado de los Tigres de Detroit. «Acepto la invitación del Comisionado y no puedo esperar hasta allá para disfrutar de ese día»

«Es un regalo que me hayan invitado», soltó el autor de más de 3000 hits, 500 jonrones y 600 dobles en las Mayores. «Imagínate lo que representa estar invitado a este Juego de Estrellas y estar con alguien que admiro tanto como Albert Pujols. Estoy agradecido con el Comisionado porque además es la primera vez que invitan a alguien solo por su legado, es algo único», dijo.

Los números de Miguel Cabrera en Juegos de Estrellas

El Tigre Mayor de Venezuela tiene tres sencillos, un doble y un cuadrangular en 16 turnos en Juegos de Estrellas. «Todos estos juegos son distintos», dijo sobre sus participaciones. «Cada vez que voy me siento afortunado. Es el momento que uno tiene de compartir y de aprender de los mejores jugadores del beisbol. Siempre uno la pasa chévere, se relaja y disfruta del juego».

Miguel Cabrera, quien rompió el viernes su racha dando de hit en 13 juegos, quedó a uno de Luis Aparicio (13) , quien es el venezolano con más presencias en este tipo de partidos.

✅ 3,000 hits

✅ 600 dobles

✅ 12x All Star ¡@MiguelCabrera es seleccionado por el Comisionado Manfred para el equipo de la AL del #AllStarGame por sus logros como uno de los mejores bateadores en la historia del béisbol! pic.twitter.com/3pR0IYcAPU — Tigres de Detroit (@TigresdeDetroit) July 8, 2022

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día / Agencias