Miguel Cabrera cerca del retiro: “No me siento bien en este momento»

agosto 4, 2022 - 5:25 pm

Los Tigres de Detroit hablaron sobre el estado de salud actual que tiene el venezolano Miguel Cabrera en las Grandes Ligas.

“Hablé con él sobre su tiempo de juego y tratar de conseguirle algunos días libres adicionales, con mayor regularidad”, señaló el mánager A. J. Hinch en un reporte de Detroit Free Press. “Queremos quitarle algunos turnos al bate y dárselos a los muchachos. Podría agregar algunos días libres más y tener cuidado con él”.

En 2019, Cabrera fue diagnosticado con una condición crónica en la rodilla derecha, por lo que los médicos del equipo consideraron que no era recomendable una cirugía. En las últimas semanas, el dolor en la articulación ha recrudecido con más frecuencia de lo normal y su producción se ha desplomado.

Desde el 8 de julio, exhibe una modesta línea ofensiva de .132/.231/.206 (68-9), con dos dobles, un jonrón y cinco remolcadas, en 20 encuentros. “No me siento bien en este momento. Estoy tratando de hacer todo lo posible para salir y jugar, pero no me siento muy bien», dijo el maracayero sobre su salud.

El Tigre Mayor de Venezuela se comunicará con su agente y con el gerente general Al Avila antes de tomar una decisión sobre su estatus para 2023. Miggy, de 39 años, tiene aún contrato para 2023 y opciones no tan probables para 2024 y 2025.