Miguel Cabrera a un doble de los 600

abril 16, 2022 - 10:32 am

Miguel Cabrera bateó su segundo doble de la temporada 2022, y se puso a uno de los 600 de por vida en Las Mayores.

El venezolano logró su tubey 599 el viernes en el partido entre Tigres de Detroit y Reales de Kansas City en la séptima entrada contra el abridor Brad Keller.

El primer doble de Miggy en la campaña 2022 lo hizo el lunes 11 de abril en el Comerica Park contra Medias Rojas de Boston.

LEER MÀS: Miguel Cabrera a punto de hacer historia: Ahora solo le faltan 5 hits

Miguel Cabrera podría conectar su hit 3.000 y su doble 600 en el mismo turno. Tigres de Detroit jugará este sábado y domingo contra Reales de Kansas City.

Five to go! pic.twitter.com/jV1j2iibIO

— Detroit Tigers (@tigers) April 16, 2022