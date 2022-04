Miguel Cabrera a punto de hacer historia: Ahora solo le faltan 5 hits

abril 15, 2022 - 10:39 pm

En medio de una histórica fecha como lo es el Día de Jackie Robinson, una nueva oportunidad para acercarce más a la mítica cifra de 3.000 hits se le presenta esta noche a Miguel Cabrera.

Este jueves fue una excelente jornada para el Tigre Mayor, al despachar 3 imparables en 4 chances para quedar a 6 de esa importante cifra en el ámbito de las Grandes Ligas.

Durante el séptimo de la suerte, el de Maracay liga doble y luego entra en carrera con jonrón de Spencer Torkelson que voltea el marcador a favor de los bengalíes 2×1.

Ahora el Señor Miggy queda a un doble y 5 imparables de completar las importantes cifras de 600 y 3.000 respectivamente.

