Migbelis Castellanos reveló lo que sufrió a causa de Osmel Sousa

Migbelis Castellanos inició su carrera en el ambiente artístico compitiendo primero en un concurso local en su natal Zulia, en el reinado de la feria de la Chinita, no pudo participar por ser menor de edad, pero luego se coronó como Miss Venezuela en 2013, cumpliendo el sueño de su madre, quien quería participar en ese concurso.

Representó a su país en Miss Universo y posteriormente, participó en Nuestra Belleza Latina como una representante de talla grande y fue la ganadora.

Migbelis Castellanos habló de Osmel Sousa

“La gente me conoció con esta etiqueta de que yo era la Miss gorda porque Osmel decía, en todos los titulares de Venezuela durante 2013 y 2014, que había aumentado de peso”, mencionó Castellanos en el podcast de Rodney Figueroa.

“Que cuando a fui a Miss Universo no gané porque estaba gorda y un sinfín de cosas que no supe cómo manejar en ese momento”.

La conductora confesó que la hirieron mucho; sobretodo una propuesta que le hicieron. “Me dolían mucho. Lo que más me dolió fue la llamada de un productor de Venevisión para decirme que ya que se estaba diciendo estaba gorda, que por qué no usaba eso a mi favor y me pesaban al aire, en el programa matutino, y hacían de eso un reality”, relató.

[Me dijo] ‘al final del día tú vas a adelgazar; entonces, lo que vas a ganar es popularidad y la gente va a ver cómo tú pierdes peso. Y hacemos un miniskecht, tú te montas en la balanza, Osmel llega te quita la corona y la banda, y luego te la entrega cuando llegas al peso’. Dije tajantemente que no”.

Logró lidiar con eso y mantenerse fuerte; pero sabe que debe reunirse en algún momento con su gran detractor, de quien “no” espera una disculpa.

“Delante de Osmel me hacía la dura”, advirtió. “De hecho tengo una cita que está pendiente con Osmel Sousa de encontrarme”, agregó. “No me he sentado a conservar con él, eso sería fabuloso”.

Además de la crisis que la famosa vivió por los señalamientos hacia su cuerpo, atravesó por problemas financieros que la hicieron dormir en un colchón inflable; incluso, pensó en manejar un Uber. Incluso, estudió bienes raíces.

En ese momento, entró a Nuestra Belleza donde “fui muy feliz” porque no estaba encerrada y no sabía lo que pensaban de ella pese a tener peso de más. Ese concurso cambió su vida y ha llevado una bandera donde lo menos importante es el físico. A partir de entonces, tuvo un nuevo comienzo.

Tras sufrir desilusiones románticas, ahora la presentadora ha encontrado el amor con Jason Unanue; un hombre que conoció en un evento de una marca privada; es un año menor que ella, conversaron, sus “detalles me cautivaron”. “El tipo me intimidó”, confesó.

El hombre resultó ser un caballero y tras una primera cita “hasta el sol de hoy, no nos hemos separado”. La relación va tan seria que “en mayo estaremos viviendo juntos”. Confiesa, que si bien al principio fue una relación a distancia, no tuvo problemas para que funcionara.

Ahora, Migbelis Castellanos se siente plena a nivel personal y profesional. Aunque todavía tiene algunos sueños por cumplir como conducir una entrega de premios de la industria musical.

Noticia al Día/People