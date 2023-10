166188

Los miembros de la Junta Regional de Primaria en el estado La Guaira, Jesús González (principal) y Julio Gutiérrez (suplente), renunciaron este martes 10 de octubre a sus cargos.

En declaraciones a medios de comunicación, comentaron que no están dadas «las condiciones» para el proceso interno de la oposición, fijado por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) para el 22 de octubre.

En este contexto, señalaron que “aún no hay acuerdos claros para el funcionamiento de los centros y mesas electorales”, y que los puntos propuestos «no cuentan con condiciones sanitarias y de seguridad”, reseñó La Iguana TV.

“Este proceso de elecciones, como está planteado, no es incluyente y no permite la participación masiva del ciudadano de Venezuela. Son muchas las personas que no podrán ejercer el derecho al voto”, manifestaron.

Noticia al Día

Con información de La Iguana TV