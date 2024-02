“Mi hija es inocente, la reconstrucción de hechos está viciada”: Madre de Vivian Jaimes condenada a 17 años por el homicidio de su expareja

230318

A la sala de redacción de Noticia al Día llegó la señora Sara Ortuz, madre de Vivian Jaimes, recientemente condenada por un tribunal, el pasado 9 de febrero, a 17 años de prisión por el homicidio de su expareja Manuel Fuenmayor, en el año 2019, en Maracaibo.

Ortuz, en compañía del abogado Diego Riera, expuso “los vicios e irregularidades” que han envuelto el caso de Vivian Jaimes.

Los hechos ocurrieron en el año 2019 y desde ese entonces fue detenida la mujer, puesto que para el momento las investigaciones arrojaron que Jaimes asesinó a su expareja y después simuló que éste se había suicidado.

Jaimes fue condenada a 17 años de prisión, pero su abogado Diego Riera apelará esta decisión, ya que las pruebas expuestas en el transcurso del juicio comprobaron la inocencia de su defendida y aun así la sentenciaron, aseguró el abogado.

Dos exhumaciones

“La experta testificó que, conforme a la ubicación del cadáver y en concordancia con la trayectoria balística, a su criterio, se evidenciaba que hubo suicidio. Al cadáver de Manuel Alejandro Fuenmayor Travieso se le hicieron dos exhumaciones. La primera no estaba autorizada por un tribunal y el informe aportado estuvo viciado, mientras que en la segunda se trajo a una médico forense de Falcón para mayor imparcialidad y se determinó que el orificio de entrada de la bala era de derecha a izquierda, y aclaró que el cráneo presentaba rastros del fulminante expulsado por el cañón del arma”, relató el abogado Riera.

Acotó que el informe de reconstrucción de hechos fue viciado debido a que se efectuó sin la presencia de Vivian y su defensa.

Precisó que tanto los testimonios aportados en las audiencias como los análisis telefónicos reflejaron que Fuenmayor Travieso era un paciente medicado y amenazaba constantemente con suicidarse. “Su mamá alegó en Fiscalía que desconocía si su hijo tomaba pastillas, pero en los mensajes encontrados en el teléfono de Vivian se demostró lo contrario. Después que esta información fue revelada en el juicio la mamá del fallecido no fue más. Luego de un mes la señora pereció por causas desconocidas”.

“Por dinero la están culpando”

Por su parte, la señora Ortuz y madre de Jaimes, acotó que el ensañamiento por parte de la familia de Fuenmayor es por un dinero. “Él se cansaba de decir que guardaría un dinero y que la única en saber dónde estaba era mi hija Vivian, la llegó a llamar para darle hasta coordenadas del supuesto dinero y su familia hasta rompió las paredes del apartamento donde vivía buscando la supuesta plata y hasta el sol de hoy nadie sabe sobre eso, mi hija nunca le prestó atención”, agregó Ortuz.

“Dicho todo esto, no queda duda de la inocencia de Vivian Jaimes y por ello se apelará a su sentencia condenatoria porque la justicia debe imperar en este caso, aquel en el que los funcionarios del CICPC y el Ministerio Público no procuraron tomar muestras a las manos de Manuel Fuenmayor para determinar a través de un análisis de trazas de disparos, si este último había disparado o no el arma de fuego que le quitó la vida”, finalizó diciendo el abogado Riera.

Noticia al Día