Medios europeos reportan que Putin sufre graves problemas de salud (+Video)

Las recientes apariciones del presidente ruso, Vladimir Putin, avivaron los rumores sobre el deterioro en su estado de salud.

Pese a que el Gobierno ruso insiste en negar las versiones, algunos medios internacionales y centros de investigación insisten en que el mandatario padece de la enfermedad de Parkinson y un tipo de cáncer del que no se conocen detalles.

Uno de los medios británicos que ha adelantado varios trabajos de investigación sobre el tema es el diario The Sun, que recientemente citó al analista político y ex funcionario del Kremlin, Valery Solovei, asegurando que el mandatario padece de Parkinson y de una enfermedad adicional con grave pronóstico: un cáncer.

“El segundo diagnóstico es mucho, mucho más peligroso que el primero, ya que el Parkinson no amenaza el estado físico, sino que limita las apariciones públicas. Pero hay un diagnóstico fatal”, reseñó The Sun citando al ex jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.

Las señales

Los reportes sobre el agravamiento de la salud de Putin se han avivado en medio de su escasa presencia mediática durante el desarrollo de la invasión de las tropas rusas en Ucrania y lo que algunos especialistas consideran como señales evidentes detectadas durante sus escasas apariciones públicas.

Putin fue visto el fin de semana fijando también su mano derecha al borde de una mesa. Esto es considerado como un intento de ocultar los temblores que genera la enfermedad neurodegenerativa.

🇷🇺🇺🇦 | El extraño discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su mano derecha sostenido sobre la mesa: "Debemos preservar la salud de nuestros solados, no podemos bajar por esas catacumbas de esa industrias, bloqueamos la zona para que no pase ni una mosca". pic.twitter.com/iLn5Rs1hmA — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 22, 2022

