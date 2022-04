Médica residente desobedeció orden de no atender a un paciente herido sin plata: «En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos»

abril 16, 2022 - 10:57 am

Florencia Barraza, médica residente de cirugía que vive en la provincia de Buenos Aires, contó en sus redes sociales lo que ocurrió en la clínica en la cual trabajaba: no dejaron suturar a un hombre sin cobertura médica, ella lo hizo igual y renunció por sus deberes como profesional de la salud.

«Recién me tuve que pelear con la enfermera y directora de la clínica. No me dejaban suturar a un hombre que se corto el pie con una amoladora porque no lo podía pagar. Lo suturé igual y renuncié. Prefiero siempre al estado antes que al vil empresariado. ¡Aguante la salud publica!», contó Florencia en sus redes sociales.

«Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente me dijo ‘no, en los privados las cosas no funcionan así’. En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos», agregó la joven.

En su cuenta de Instagram, agregó que «no fue una difamación hacia la clínica, no la nombré ni lo voy a hacer, fue una crítica al sistema privado de salud y su trato para con los pacientes».

