«Me borré»: Chileno que insultó a trabajadores venezolanos asegura que les pidió disculpas (+Videos)

El chileno que agredió verbalmente con insultos xenófobos, racistas y homofóbicos a dos venezolanos que trabajan en una tienda en Ñuñoa, asegura que pidió disculpas, afirmando que el violento episodio se habría registrado luego que tomara «más de la cuenta».

A través de redes sociales, diversos usuarios difundieron un registro en el que un hombre llegó hasta un local de Oxxo, donde se le habría impedido el ingreso con su mascota.

Luego de eso, el sujeto inició un ataque verbal contra los dos trabajadores, amenazándolos incluso con golpearlos. «La próxima vez que venga con mi perra y tu me digas ‘no te voy a atender’, ahí sí te voy a sacar la conc… venezolano cu…. ¿Me escuchaste?», expresó el individuo.

«Despatriado cu… Estás en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes. Devuélvete, la con… Mírame a los ojos, hijo de pu.. (…) eres un amarico…, si fueras hombre estaríamos peleando afuera», agregó más tarde, agregando otros insultos.

«Monos de mier…, ustedes deberían estar comiendo plátanos en los árboles», añadió.

En diálogo con T13.cl, se identificó como Carlos y afirmó que «el domingo tuve un día muy malo en términos personales, he tenido situaciones bien complejas en el último tiempo y ese día me excedí en las copas, tomé más de la cuenta».

«Vine a comprar con mi perra, había un cartel y ni siquiera me di cuenta que no se podía ingresar con mascotas, como estaba bien pasado de copas, me excedí en la reacción, desubicada. No hay palabras para describirlas. Yo ni siquiera me acuerdo de eso», agregó.

En ese sentido, sostuvo que «vine a pedirle disculpas al joven de acá por cómo lo había tratado, porque no corresponde bajo ninguna circunstancia. La verdad es que no tengo palabras para decir la tontera que hice».

«Nadie quiere tratar a nadie así, somos todas personas», complementó.

«Ni siquiera me di cuenta de nada. Me borré. Me da vergüenza, por eso vine en la mañana a disculparme con el joven, que mis amigos me dijeron ‘oye, cómo es posible que tú hayas tratado a una persona así'», señaló Carlos.

Por otra parte, también dijo no tener nada en contra de las personas extranjeras, señalando que habría trabajado «en una empresa de cruceros. Vi extranjeros durante 10 años de mi vida, entonces, por qué voy a discriminar a alguien».

«Soy una persona súper pacífica, soy medio cascarrabias, pero nunca he sido violento», expuso, al mismo tiempo que aseguró que habría recibido amenazas, al igual que su perrita.

Para todos los inmigrantes como lo soy yo y mi familia, que no crean que todos los chilenos somos así.

Me disculpo con los trabajadores agredidos, a nombre de quienes creemos en la humanidad.

Seamos personas 🙏🏻 Empatía pic.twitter.com/SPWipq9ast — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) April 20, 2022

