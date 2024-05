MCM puede participar en cualquier área del Gobierno si así lo desea: Edmundo González Urrutia

Edmundo González Urrutia, el candidato unitario de la coalición opositora para la presidencial en Venezuela, asegura que los índices muestran que cuenta con un “respaldo firme del electorado y sobre María Corina Machado dijo que puede participar en cualquier área del Gobierno si así lo desea”.

Lee también: Padrino López pidió a la FANB estar alerta ante presunto plan de boicotear las elecciones

González Urrutia en entrevista con CNN explicó que no descarta una amnistía para las personas investigadas o señaladas de actos ilícitos que hacen parte del Gobierno actual de Nicolás Maduro.

González refirió que no habría razones para no incluir a Machado y a Corina Yoris —nombrada candidata por la oposición, pero que no fue capaz de inscribir su candidatura—, en su Gobierno, en caso de ganar la elección. “Son mujeres muy capacitadas con credenciales académicas importantes y que pueden prestar su esfuerzo y preparación en cualquier campo de la administración en Venezuela”.

De ganar la presidencia, González dice que en ese momento decidirá cómo proceder con individuos del Gobierno anterior señalados de acciones ilegales. “La Justicia tendrá que intervenir; se puede plantear el tema de la justicia transicional también”.

El candidato opositor dice que no ha tenido tiempo para pensar quién sería su vicepresidente. Sin embargo, aseguró que Machado asumiría “puede participar en cualquier área del Gobierno si así lo desea”.

“Ella es una dirigente política muy capacitada. Fue la dirigente que obtuvo la mayor votación en las primarias. Tiene una aceptación popular importante, así que yo no veo ninguna oposición en que pueda ocupar algún cargo relevante dentro de la dentro del Gobierno”.

Noticia al Día/CNN