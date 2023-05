MCM presentó a su equipo de asesores económicos

94422

-María Corina Machado, líder opositora en Venezuela, presentó su equipo de asesores económicos este lunes. El equipo está encabezado por reconocidos especialistas en economía, incluyendo a Sary Levy, Rafael de la Cruz, Gustavo García, Carlos Blanco, Henkel García y Hugo Bravo.

El principal objetivo del equipo, en caso de llegar a Miraflores, sería estabilizar la economía venezolana y simultáneamente promover su crecimiento a tasas elevadas, a través de lo que llaman “estabilización expansiva”. Este es el pilar fundamental del plan de acción de Machado, que propone sacar a Venezuela de la pobreza, a partir de grandes inversiones públicas y privadas, reinsertar al país en el sistema financiero internacional y recuperar la confianza en el país.

Machado afirmó que la confianza depende de garantizar que exista Estado de Derecho, y de tener un plan “ambicioso y realista” encabezado por un gran equipo. “Las últimas dos cosas las tenemos”, indicó.

Los miembros del equipo asesor económico tienen amplia experiencia en el campo de la economía y finanzas, incluyendo cargos en organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la UE, y el BID, así como destacadas posiciones académicas y de consultoría.

Perfiles del equipo asesor

CARLOS BLANCO: Doctor en Ciencias Sociales. Consultor con la UE, CAF, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, PNUD. Actualmente es consultor del BID en la Presidencia de Colombia. Investigador Visitante y profesor en Boston University desde 2012. Presidente de Blanco and Associates, Inc. Firma para manejo de riesgo y consultoría estratégica. Faculty Fellow desde 2011 en The Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future at Boston University. Profesor Titular Escuela de Economía – Universidad Central de Venezuela. Investigador Invitado en el David Rockefeller Center for Latin American Studies / Harvard University. Fellow en el Weatherhead Center for International Affairs at Harvard University. Ministro para la Reforma del Estado en Venezuela y Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) desde 1989 a 1992. Presidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (1992). Autor de dos libros: Un Programa para el Cambio, La Reforma del Estado en Venezuela y Revolución y Desilusión – La Venezuela de Hugo Chávez.

GUSTAVO GARCÍA: Economista de la UCV con maestría y estudios de doctorado en economía de la Universidad de Boston. Economista Fiscal Líder Técnico Principal de la División de Gestión Fiscal y Municipal del BID (2008-2020). Fundador y primer Director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República de Venezuela (1997-2000). Economista del FMI (1988-1993). Director de Políticas Monetarias y Financieras del Ministerio de Planificación (CORDIPLAN) (1992-1993) Profesor Visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford (2005-2007). Profesor del IESA (1993-2008).

RAFAEL DE LA CRUZ: Economista con Doctorado de la Universidad de París. Economista senior del Banco Mundial. Economista senior del BID. Director del programa de descentralización de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). Profesor y director del doctorado de Ciencias del Desarrollo del Centro de Estudios de Desarrollo de la UCV. Director y profesor del programa de Políticas Públicas del IESA.

SARY LEVY: Economista con Doctorado en Estudios de Desarrollo, Maestría en Economía Internacional y Especialización en Ciencias Administrativas. Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Venezuela. Ex-Decana y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV. Profesora visitante del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts. Responsable del cálculo y análisis del Índice Internacional de Derechos de Propiedad del Property Rights Alliance. Responsable del Índice de Burocracia en América Latina del Atlas Network. Coordinadora del Observatorio de Gasto Público de CEDICE-Venezuela.

HUGO BRAVO: Ingeniero Civil de la UCAB (1998) con Maestrías en Finanzas (2003) y Administración de Empresas (2008) en el IESA y Maestría en Filosofía en la U. Santo Tomás de Chile (2011). Estratega y consejero de empresas y ONG´s, con extensa experiencia en dirección corporativa en el área de consumo masivo en Latinoamérica. Experto en Planificación y Ejecución Estratégica, Cambio Organizacional y Gerencia de Proyectos y Operaciones. Miembro del Comité Académico de CEDICE-Venezuela. Director del Centro de Estudios de la Persona y la Empresa y profesor ética y liderazgo de la UMA. Profesor invitado de ética en el IESA.

HENKEL GARCÍA: Ingeniero Químico de la USB, así como Instructor y Analista Financiero con un MBA, mención Finanzas, de la UNIMET. Egresado del IESA del 73 Programa de Gerencia para Ingenieros.

