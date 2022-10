Mayweather: “Canelo hizo su carrera venciendo a mexicanos”

2296846

– Floyd Mayweather criticó fuertemente la postura de Canelo Álvarez, quien decidió no enfrentar a mas boxeadores mexicanos por el resto de su carrera luego de vencer a Julio Cesar Chavez Jr en 2017.

«Represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido», dijo el campeón indiscutido del peso supermediano semanas atrás.

Mayweather, quien le propinó al tapatío la primera derrota de su carrera en el año 2013, aseguró que si la mayoría de los púgiles adoptara esa postura, el mundo del boxeo se perdería de los mejores enfrentamientos.

La crítica de Mayweather a Canelo

“Tienes que darte cuenta de que Crawford, al igual que Spence, son dos grandes luchadores. Estaría mal que se pusieran (en la misma postura) que Canelo. Él dijo ‘no quiero pelear con boxeadores mexicanos’. Canelo hizo su carrera venciendo a boxeadores mexicanos, pero ahora dice que no quiere pelear con Benavidez”, declaró “Money” en una entrevista con el medio Fighthype.

“Está hablando de no querer pelear con peleadores mexicanos. Si ese es el caso y Canelo está diciendo eso y todos están detrás de Canelo, entonces todos los luchadores negros pueden decir: ‘¿Sabes qué? No vamos a pelear entre nosotros’ (…) Todos los mejores y más grandes boxeadores son negros”, aseguró.

La última vez que Álvarez decidió pelear contra un compatriota suyo fue el 6 de mayo de 2017 cuando se midió ante Julio César Chávez Jr. Esa noche, el oriundo de Guadalajara se llevó la victoria por decisión unánime en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

