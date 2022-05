Max Verstappen triunfó en el Gran Premio de España de F1

mayo 22, 2022 - 11:07 am

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el GP de España de Fórmula 1 este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Verstappen se colocó líder de la clasificación general de pilotos en detrimento del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que tuvo que abandonar por un problema mecánico.

Precedente líder del Mundial, el piloto de la Scuderia era líder aventajado respecto a sus perseguidores, el británico George Russell (Mercedes) y Verstappen, cuando su monoplaza comenzó a perder potencia.

Red Bull pudo completar el 1-2 en el GP de España al ubicarse el mexicano Sergio Pérez en la segunda posición. Russell terminó en la tercera casilla, para completar el podio.

«Estoy muy feliz de ganar y también muy feliz por Checo. Un gran resultado para el equipo”, dijo Max Verstappen, quien llegó a su victoria número 24 en la máxima categoría del automovilismo, siendo la cuarta esta temporada con sus triunfos en Arabia Saudita, Emilia Romaña en Italia y Miami.

El español Carlos Sainz, en tercer puesto de la parrilla pero que no realizó una buena salida, finalizó en cuarto puesto y salvó los muebles para Ferrari, que de paso perdió el liderato del Mundial de constructores en beneficio de Red Bull.

Tras haber partido desde la quinta posición en la parrilla, el británico Lewis Hamilton sufrió un choque con el Haas del danés Kevin Magnussen en los primeros compases de la carrera, incidente que llevó a los dos pilotos a boxes. Aun así firmó un quinto puesto… ¿un aviso de que Mercedes está de regreso?

