Max Verstappen se llevó la victoria en el GP de Francia de F1

Max Verstappen ganó este domingo 24 de julio de manera contundente el Gran Premio de Francia de la F1 tras el abandono de Charles Leclerc.

Como en 2021, Verstappen quedó en el circuito Paul Ricard por delante del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), segundo. Tercero fue el otro Mercedes, el del también británico George Russell.

El monegasco , que había salido de la ‘pole’ y lideraba la carrera cuando se salió de pista en la vuelta 18, terminando a baja velocidad contra los neumáticos de la barrera de seguridad. Perdió el control, hizo un trompo y su carrera terminó.

Sus gritos de frustración tras la salida de pista tranquilizaron pronto sobre su estado de salud. La desilusión, eso sí, era evidente, tanto para él como para un número importante de seguidores, en un circuito cercano al Principado.

Con gesto serio, señaló en la comunicación por radio un error de pilotaje para explicar su slaida de pista. «Si al final del campeonato me falta una treintena de puntos, sabré que ha sido por mi culpa», afirmó.

Tras ese abandono de Leclerc, todo fue cómodo para Verstappen, que controló tranquilamente la carrera, sin ver amenazada en ningún momento su victoria.

