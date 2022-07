Max Verstappen se lleva la pole de la carrera sprint del GP de Austria

julio 8, 2022 - 2:03 pm

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió la pole position de la carrera esprint, que determinará el orden de la parrilla de salida del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 del domingo.

Verstappen, de 24 años, fue el más veloz en la sesión de la clasificación del viernes con un tiempo de 1:04.984 en el circuito Red Bull Ring.

El vigente campeón mundial y líder de la general de la temporada, superó en la sesión clasificatoria del viernes a los dos Ferrari, los del monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz Jr, segundo y tercero respectivamente.

Los dos Mercedes, de Lewis Hamilton y George Russell, se salieron de la pista en la tercera y última manga de la sesión: Russell comenzará la carrera esprint en el quinto lugar y Hamilton en el décimo.

El Gran Premio de Austria, cuya carrera principal se disputa el domingo, es la segunda de las tres citas de esta temporada que tienen lugar con un formato estrenado la pasada temporada. Este curso se utilizó ya en el Gran Premio de Emilia-Romaña, en abril en el circuito de Imola.

La carrera esprint del sábado determinará la parrilla de salida de la carrera del domingo. La cuarta posición en la parrilla de la carrera esprint estará ocupada por el mexicano Sergio Pérez, segundo de la general del Mundial y compañero de equipo de Verstappen.

El veterano piloto español Fernando Alonso (Alpine) fue noveno en la sesión clasificatoria de este viernes. La tercera y última manga de la sesión de clasificación previa a la carrera esprint del sábado.

