Tal fecha como hoy en el año 1802, el fundador y libertador de Venezuela, Simón Bolívar, con 19 años contrajo nupcias con el amor de su vida María Teresa del Toro en la primitiva iglesia parroquial de San José, Madrid, España, después de obtener permiso del Rey para hacerlo y de lograr la dispensa de amonestaciones.

María Teresa conoció a Simón Bolívar en la casa del Marqués Gerónimo de Ustáriz, donde el Libertador acudía para terminar sus estudios. María Teresa cautivó a Bolívar hasta tal punto que, a pesar de su edad, el joven rápidamente le declaró su amor y esperó hasta la mayoría de edad para obtener la aprobación final del padre de ella.

La herencia de Bolívar dependía de que tuviese un matrimonio asentado, por lo que él reportaba con orgullo su noviazgo. Los abogados del joven le pusieron un valor a su prometida de 100.000 reales por la consideración de su distinguido nacimiento, su virginidad, sus cualidades personales y su disposición de dejar España para acompañarlo a Venezuela. Eran las costumbres propias de la época a las cuales se respondía con naturalidad, pero que nada hacían desmerecer el amor entre los novios.

Tras 20 días lleno de festejos, los recién casados se despidieron y empezaron su viaje a La Coruña su puerto de embarque, para después partir hacia La Guaira el 15 de junio de 1802. Llegaron a tierras venezolanas el 12 de julio, después de 27 días de travesía; pasaron 2 días en dicho puerto o sus cercanías antes de iniciar la última etapa hacia Caracas, por el Camino Real.

Una vez en Caracas, se alojaron en la Casa del Vínculo, en la esquina de Las Gradillas y después de una corta estadía, se trasladaron a la Casa Grande del ingenio Bolívar en San Mateo, donde se radicaron por algún tiempo.

Poco después, María Teresa enfermó de “fiebres malignas” actualmente, identificadas indistintamente como fiebre amarilla o paludismo. El 22 de enero de 1803 muere en Caracas María Teresa del Toro y Alayza, esposa de Simón Bolívar.

La temprana muerte de María Teresa cambió la vida de Bolívar y juró que ella sería su única esposa y su único amor verdadero. Fue enterrada en la capilla de la Santísima Trinidad de la catedral, donde estaban sepultados los padres del Libertador.

Bolívar nunca más volvió a contraer matrimonio, quiso tanto a su mujer, que al morir esta, víctima de la fiebre amarilla, se dedicó a viajar, para mitigar la pena que le causó la ausencia de su amada.

En 1828, analizando la influencia que la muerte de su esposa había tenido en él, Bolívar confiesa: “si no hubiera enviudado, quizás mi vida hubiera sido otra; no sería el General Bolívar ni el Libertador, aunque convengo en que mi genio no era para ser Alcalde de San Mateo”.

Noticia al Día