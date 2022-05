‘Mátalas’ de Alejandro Fernández, la canción que está generando disputa en redes por promover el femicidio

mayo 12, 2022 - 2:20 pm

Unos 19 años han pasado desde que el cantante mexicano Alejandro Fernández apareció con un tema que se volvió uno de los grandes éxitos de su carrera y también como himno de despecho para los hombres, y no es otro que ‘Mátalas’.

Pero a casi dos décadas el tema ha sido más que analizado a profundidad y por ende cuestionado en las redes sociales debido a algunas frases que explícitamente incitan al femicidio.

Recientemente, la desaparición de Debanhi Escobar después de haber acudido a una fiesta en el municipio de Escobedo y el posterior hallazgo de su cuerpo dentro de una cisterna, encendieron las alarmas en todo México.

‘Mátalas’ de Alejandro Fernández

“¿Es una simple metáfora romántica o un ejemplo de la cultura femicida? ¿Qué pensarías si te cantan que se van a comprar una pistola o una daga, y te van a matar con una sobredosis de ternura, que te van asfixiar con besos y dulzuras, y que te van a contagiar de locuras? ¿Romántico empedernido o femicida en potencia?”, son algunas de las preguntas que surgen en redes.

El punto en el que se basan es en la cultura femicida es aquella en la que se promociona, promueve e incita a este tipo de crímenes, mediante su transmisión y aprendizaje a través de los distintos agentes socializadores. Y que en el caso del tema de Alejandro Fernández con su tema ‘Mátalas’ está expuesta.

“Amigo que te pasa estas llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres. Que el llanto y el desprecio de esos seres”, es el envilecimiento de la mujer que rechaza, que no tiene interés en el hombre o que ya no le ama.

“Amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres”, es la apología al femicidio, en una actualidad en la que la mayoría de las víctimas son asesinadas por su parejas, exparejas o acosadores.

“Mátalas, Con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contágialas de todas tus locuras…” y “Despiértalas con una serenata sin ser un día especial llévale flores no importa si es la peor de las ingratas…”, definen esta estrofa como una total apología al femicidio con arma de fuego, arma blanca y asfixia, es decir los métodos más comunes en este tipo de crímenes aunado a la justificación del hecho.

‘Miénteme’ y ‘Mayores’

Y con ello también pusieron el ojo a los temas musicales, como ‘Miénteme’ de Tini y María Becerra que fue censurado en México, y es que ciertas frases de la canción fueron el punto de la polémica, por lo que no se transmite en radios. Algunas de ellas serían «si la’ mirada’ mataran, tan-tan-tan/Tú y yo no estaríamo’ vivo’ pa’ opinar» y «haz lo que tú quiera’ conmigo».

Es de recordar que no es la primera vez que ocurre un acto de censura en los medios mexicanos en los últimos tiempos, dado que algo similar pasó con la canción ‘Mayores’, de Becky G, donde se escucha la frase «que con un beso en la boca me haga volar en el aire».

Becky G censurada en TVE 🤐🤐🤐🤐 “Que con un beso en la boca, a mi me haga volar en el aire y me vuelva loca" #OTGala1 #mayores pic.twitter.com/Uyqb4o4bSN — gsús (@jesusgoj) October 30, 2017

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día