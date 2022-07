Más de 6.000 personas evacuadas en California ante un feroz incendio forestal: “La madre naturaleza ya ha declarado una emergencia mundial”

julio 24, 2022 - 8:33 pm

-Un feroz incendio forestal en California se expandió durante la madrugada del domingo, quemando varios miles de hectáreas y obligando a realizar evacuaciones, mientras millones de estadounidenses padecen un calor abrasador que bate récords y se espera que se intensifique.

Más de 2.000 bomberos, apoyados por 17 helicópteros, fueron desplegados contra el incendio Oak, que se declaró el viernes en California, cerca del Parque Nacional de Yosemite, informó el Servicio de Protección Forestal de California (CAL FIRE).

En solo dos días desde que se declarara, el incendio ya ha arrasado más de 5.700 hectáreas. Las autoridades aseguraron que el fuego avanza totalmente descontrolado por culpa de que el calor y la baja humedad “dificultan” los trabajos de extinción.

“Las extremas consecuencias de la sequía han llevado a un nivel crítico de combustibilidad”, según el informe del CAL FIRE.

Considerado “explosivo” por las autoridades, el incendio deja a su paso vehículos y casas destruidos, mientras personal de emergencia trabaja para evacuar a residentes y proteger edificios amenazados por el avance de las llamas.

Ya han sido destruidas 10 propiedades, cinco resultaron dañadas y miles están en peligro.

Más de 6.000 personas han sido evacuadas, dijo Hector Vasquez, funcionario del CAL FIRE.

“Está llegando personal de varios departamentos de todo el estado para ayudar a controlar este incendio”, dijo Vasquez a la AFP y calificó de “realmente compleja” la situación.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el sábado el estado de emergencia en el condado de Mariposa debido a las “condiciones de extremo peligro para la seguridad de las personas y propiedades.”

La evidencia del calentamiento global se podía ver en otras partes del país, ya que 85 millones de estadounidenses de más de una docena de estados recibieron un alerta de extremo calor durante el fin de semana.

La crisis llevó al exvicepresidente Al Gore, incansable defensor de la lucha contra el cambio climático, a lanzar el domingo severas advertencias sobre la “inacción” de los legisladores estadounidenses.

Gore fue terminante cuando le preguntaron si, tal como prometió, el presidente Joe Biden debería declarar una emergencia climática.

“La madre naturaleza ya ha declarado una emergencia mundial”, dijo en la cadena ABC News. Y “rápidamente va a ser mucho peor”, advirtió en otra entrevista a la NBC.

